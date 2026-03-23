Rubilio sueña con salir campeón con Marathón y habla sobre su renovación: "Este proyecto me gustó mucho..."

<b>Castillo </b>también habló de su ambición por volver a ser campeón, incluso vistiendo otra camiseta que no sea la de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tabla-posiciones-liga-nacional-honduras-clausura-2026-HG29850623" target="_blank">Motagua</a></b>: “A eso vinimos, a tratar de dar lo mejor para poder darle esa alegría”. Y al ser consultado sobre el valor de un nuevo título en su carrera, fue contundente: “Es la misma que están todas, ahí no hay excepción, creo que la primera y la última que gane son demasiado importantes”.