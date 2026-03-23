Rubilio sueña con salir campeón con Marathón y habla sobre su renovación: "Este proyecto me gustó mucho..."

El delantero hondureño, Rubilio Castillo, vive un gran momento Marathón, donde, más allá de la titularidad, deja claro su rol dentro del grupo: “Independientemente de quién es el que juegue titular o quién es el que esté de suplente, poder aportar y poder dar lo mejor, porque todos somos un plantel”. Sobre su futuro, el goleador confirmó que ya existen acercamientos para su renovación con el Monstruo Verde: “Las conversaciones están, vamos a ver qué dice Dios... yo me siento muy contento acá”. También dejó claro su deseo de seguir: “Él (Daniel Otero) sabe que quiero seguir, él sabe que este proyecto me gustó mucho”.

Castillo también habló de su ambición por volver a ser campeón, incluso vistiendo otra camiseta que no sea la de Motagua: “A eso vinimos, a tratar de dar lo mejor para poder darle esa alegría”. Y al ser consultado sobre el valor de un nuevo título en su carrera, fue contundente: “Es la misma que están todas, ahí no hay excepción, creo que la primera y la última que gane son demasiado importantes”.

-- ENTREVISTA A RUBILIO CASTILLO --

Tu segundo torneo estando con Marathón, ¿cómo te has sentido? Y a pesar de que tal vez no sos el titular que estás acostumbrado a ser en tu carrera, siempre estás aportando.



Lo importante es, como te digo, independientemente de quién es el que juegue titular o quién es el que esté de suplente, poder aportar y poder dar lo mejor, porque todos somos un plantel, creo que el profesor lo ha dicho, de que nos quisiera tener a todos dentro, pero no se puede. Así que tener la madurez, tener la personalidad y también la experiencia de poder asumir la responsabilidad cuando se merece, cuando tiene que ser titular uno, aportar desde afuera. Y cuando toca ser suplente, pues tratar de apoyar desde afuera. Y cuando nos toca ingresar, pues demostrar que está uno para aportar al equipo y que también uno puede ser titular. El partido (ante Victoria) pedía a alguien que llegara al área o centro, por ejemplo, en el primer gol del vino. ¿Eso fue lo que te pidió el profe o te pidió alguna otra cosa en el partido?



Obviamente, ante todo, creo que no salirnos de la mística. Sabemos que tenemos una mística de juego, pero ya con los dos delanteros referentes, creo que tampoco era como que teníamos que tirar centros de todos lados, sino que siempre seguir nuestra idea de juego. Y pues cuando ya llegamos a tres cuartos, obviamente buscar el rezago del centro a los nueve. Así que tener eso es lo que te da garantía, tener los dos nueve. Pues tenemos esa variante también, porque ahora estamos jugando con uno. Pero bueno, al tener esa variante, nosotros pues ya nos comprometen más a que estemos finos, a que estemos bien. Y bueno, este es un poco de lo mucho que el profe me pidió. Así que me siento muy contento y te digo, poder asimilar esto. Hoy nos vamos con una victoria muy importante que nos sirve para seguir escalando allá arriba. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué papel juega Rubilio Castillo en este Marathón?



El jugador que aporta, el jugador de experiencia. Sabemos que es un plantel muy joven. Y bueno, para mí es un placer, una gratitud poder seguir con este plantel y saber la idea de juego que tenemos. Así que una persona que viene a aportar su experiencia y lo que se pueda dar en el camerino y también dentro de la cancha. Entonces, demostrar eso paso a paso. Sabemos que tenemos entre experiencia y juventud y tratar de asimilar eso.

¿Estás cómodo en el Marathón?



No cómodo, la comodidad creo que no es parte de mi vocabulario, pero sí, estoy contento, estoy feliz. Creo que la comodidad no es parte de mi vocabulario, pero sí, estoy muy contento acá. Sabemos que no es fácil jugar acá. No es fácil porque es un equipo grande, las exigencias del público. Y bueno, obviamente que para eso nos preparamos día a día. Porque sabemos que la institución, tanto como la afición, como nosotros nos merecemos más. Y vamos a luchar por ello.

Y te pregunto si estás cómodo o no por el tema de que te quieren tener en el Marathón. He escuchado que hay conversaciones de renovación. ¿Cómo está la situación?



Las conversaciones están. Vamos a ver qué dice Dios. Yo me siento muy contento acá. Tampoco creo que habrá tantos problemas por ello. Solo es ponernos de acuerdo con el presidente. Saber que él sabe que quiero seguir. Él sabe que este proyecto me gustó mucho. Así que ellos también ya me manifestaron que quieren que yo siga. Así que esperamos qué es lo que pasa en los próximos días. Y manejarlo con tranquilidad, sabiendo que no tenemos que salirnos del enfoque. Y bueno, si se da, pues muy contento porque obviamente quiero seguir, como te digo. Y si no, pues ver posibilidades. ¿Visualizabas un título más en tu carrera con una camisa que no sea de Motagua? Obviamente. Es que a eso vinimos, a tratar de dar lo mejor para poder darle esa alegría.