Marathón agradece a Lobos UPNFM y los puesto de liguilla: así está la tabla del Clausura 2026 de la Liga Hondubet

El<b> Real España</b>, con la misma cantidad de puntos, ocupa el segundo lugar debido a la diferencia de dianas. El conjunto aurinegro sigue demostrando consistencia y mantiene la presión sobre el líder, asegurando que la lucha por la cima se mantenga reñida.<b>Olimpia</b> se adueñó de la tercera plaza tras golear a Juticalpa en esta jornada, alcanzando 22 puntos. El equipo merengue demostró su poderío ofensivo.El <b>Marathón </b>aseguró el cuarto puesto después de vencer a Victoria y sumar 21 unidades. La victoria refuerza su posición entre los equipos que luchan por meterse a los primeros lugares y mantenerse en la pelea por el título.Olancho FC se ubica en la quinta posición, tras no poder sumar en esta jornada. Por su parte<b>, UPNFM</b>, gracias a su importante triunfo, sigue en la sexta plaza con <b>16 puntos</b>, recuperando confianza y posicionamiento en la liga.