'Chato' Padilla tras caída del Choloma: "Hay futbolistas que vienen a jugar acá comiendo baleadas y tomando refrescos"

<b>Ascendió al Victoria y ahora le toca descenderlo </b>"Yo soy un profesional. Victoria hoy tiene dos puntos más que nosotros, ellos van a hacer su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. No es que yo quiero descender al Victoria, pero tampoco quiero descender con Choloma. Vamos a prepararnos para que el equipo pueda lograr ese objetivo (permanencia).Es la primera vez que tengo esta experiencia. Si yo no hubiese tomado este reto, todavía estaría en Segunda. Yo creo que se ha visto un poco nuestro trabajo y ojalá que lo sepan valorar. Hoy hay que dar la vida acá".<b>La roja de 'Muma' Fernández, ¿está cortado del equipo? </b>"Se lo dije a él (expulsión tonta). Es un jugador de experiencia. Yo fui futbolista así que no me pueden mentir. Si hay algo que aprendí es tener la cabeza fría. En estas batallas es importante la inteligencia. No podés perder la cabeza si te insultan. Estábamos quedando 10 a 10 y se venía otro partido. Lastimosamente sucede esto con él, es una responsabilidad que debe asumir. No soy un técnico resentido, pero hay que tomar decisiones porque es la segunda vez que le pasa. Esto lo pone a dudar a uno, si lo sigo metiendo o no, pero ya está... lo que queda es levantarse y pensar en la otra 'final' que se viene".<b>¿Se salva el Choloma?</b>"Yo confío en Dios. Estamos siempre a dos puntos, hoy con ganar tampoco hubiésemos estado salvados. Hoy no fuimos muy inteligentes para jugar este partido y lo necesitábamos".