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'Chato' Padilla tras caída del Choloma: "Hay futbolistas que vienen a jugar acá comiendo baleadas y tomando refrescos"

El entrenador del Choloma habló de la actualidad del equipo luego de sufrir una dura derrota de local contra el Génesis.

2026-03-25

Carlos 'Chato' Padilla lamentó la dolorosa caída que sufrió su Choloma frente al Génesis en el estadio Rubén Deras (1-2). El técnico del conjunto maquilero atendió a DIEZ tras el partido y apuntó que nada está escrito todavía y que lucharán hasta el final para lograr el objetivo: salvar la categoría.

Padilla fue muy crítico por la expulsión que sufrieron sus jugadores Jordi Franco y 'Muma' Fernández, dejando al equipo con nueve hombres en un duelo clave por el no descenso. También se refirió al penal que erró Leider Anaya que habría puesto el empate 2-2 en el tablero.

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Por otro lado, el entrenador explicó el principal problema por el que los futbolistas hondureños no suelen rendir al máximo dentro del terreno de juego. "Entrenaste ahorita y te vas a comprar una dos litros y una bolsa de pan o comer un pollo o una chuleta", cuenta dentro de su experiencia desde los banquillo.

Derrota ante Génesis

"Nadie quiere fallar, lastimosamente es así. Es parte del fútbol. Me quedo con la entrega que con dos hombres menos intentamos no darnos por vencido, tuvimos cualquier cantidad para rescatar el punto, pero no se pudo. Ahora toca replantearnos para disputar otra final".

La primera expulsión

"Tenemos que ser muy inteligentes. El partido se rompe cuando sale la primera expulsión. Intentamos recuperarnos. Quizás las decisiones que tomamos fueron acertadas o no. Quisimos reponer porque con uno menos queda mucho espacio y buscamos hacer daño con una contra. Enfrente teníamos un gran rival, pero cuando erras un penal qué podés esperar".

Sensaciones

"Incómoda, te duele sobre todo... te duele que la gente te viene a apoyar, vienen con la ilusión de que nosotros les vamos a dar el triunfo y no se lo dimos. Esto te destroza. Pero hay que levantar la cabeza, el mundo no se termina acá, hay que darle vuelta a la página. Esto es como la telaraña, se rompe la tela y hay que seguir intentando. Antes de la expulsión, el equipo se miraba sólido, ya después fue muy complicado".

¿Qué le falta al Choloma?

"Creamos las oportunidades y no tenemos esa tranquilidad... Con toda esa generación de jugadas y que no hagamos los goles, es terrible. Pero solo queda volver a intentar. Ahí estamos en un pulso. Hoy era una bonita oportunidad, pero se nos fue este equipo (el Génesis). Ahora nos estamos quedando con Victoria".

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Ascendió al Victoria y ahora le toca descenderlo

"Yo soy un profesional. Victoria hoy tiene dos puntos más que nosotros, ellos van a hacer su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. No es que yo quiero descender al Victoria, pero tampoco quiero descender con Choloma. Vamos a prepararnos para que el equipo pueda lograr ese objetivo (permanencia).

Es la primera vez que tengo esta experiencia. Si yo no hubiese tomado este reto, todavía estaría en Segunda. Yo creo que se ha visto un poco nuestro trabajo y ojalá que lo sepan valorar. Hoy hay que dar la vida acá".

La roja de 'Muma' Fernández, ¿está cortado del equipo?

"Se lo dije a él (expulsión tonta). Es un jugador de experiencia. Yo fui futbolista así que no me pueden mentir. Si hay algo que aprendí es tener la cabeza fría. En estas batallas es importante la inteligencia. No podés perder la cabeza si te insultan. Estábamos quedando 10 a 10 y se venía otro partido. Lastimosamente sucede esto con él, es una responsabilidad que debe asumir. No soy un técnico resentido, pero hay que tomar decisiones porque es la segunda vez que le pasa. Esto lo pone a dudar a uno, si lo sigo metiendo o no, pero ya está... lo que queda es levantarse y pensar en la otra 'final' que se viene".

¿Se salva el Choloma?

"Yo confío en Dios. Estamos siempre a dos puntos, hoy con ganar tampoco hubiésemos estado salvados. Hoy no fuimos muy inteligentes para jugar este partido y lo necesitábamos".

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El futbolista hondureño debe trabajar la parte mental o ¿cuál es su principal problema?

"Es un tema muy delicado. Es el problema que tiene el fútbol hondureño, a veces por la cultura. Voy a decir algo en el buen sentido: el futbolista de acá no es profesional, es semiprofesional. Faltan muchas cosas para ser profesional, aunque jugás en una liga profesional. Una buen alimentación, un buen descanso... ¿quién nos eliminó de no ir al Mundial? Para ser profesional tenés que alimentarte, entrenar y cuidar tu vida privada como un profesional. Ningún jugador de la Liga Nacional hace estas tres cosas.

Hay jugadores que vienen a jugar acá comiendo baleadas, cualquier cosa. Los vas a ver tomando refrescos. ¿Los jugadores de élite toman refresco? Acá no tenemos una buena cultura, por eso no rendimos. El futbolista no se sabe alimentar y no se sabe cuidar. El descanso es lo más importante, es la única manera en que un jugador se va a recuperar del cansancio, de la fatiga. Tenés que comer pescado o pastas, los tres tiempos si es posible. Entrenaste ahorita y te vas a comprar una dos litros y una bolsa de pan o comer un pollo o una chuleta. Eso no es de profesional.

En cualquier parte del mundo si vos te pasas una librita del peso, te castigan. Ojalá lo entendieran y el que lo entienda podría jugar en Europa. Como decía el profe Chelato Uclés: el cuerpo es un motor, hay que saberle meter, no solo en el entrenamiento, también en la alimentación. Por eso no tenemos el rendimiento que debemos tener".

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"No opino sobre eso, es harina de otro costal".

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