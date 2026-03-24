Caso Rubén Matamoros: quién es el culpable de la muerte de su esposa e hijo y la fecha de sentencia

Cuando los cinco miembros de la familia se conducían por el kilómetro 32 de la carretera CA-5, a la altura del sector de <b>Zambrano</b>, a bordo de un vehículo tipo camioneta, una persona que se conducía en estado de ebriedad se saltó la mediana del tramo carretero e impactó de frente contra el vehículo en donde se transportaba el pastor evangélico, causando la muerte de su esposa, <b>Yeny Reyes</b>, y la de su hijo, <b>Josué Jahir Matamoros</b>.A casi dos años del lamentable hecho, <b>Diario DIEZ</b> conoció detalles acerca del proceso legal contra el imputado por el caso, la fecha de sentencia y su situación penal.