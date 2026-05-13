DIEZ: 20 años en la élite y nos renovamos con nuevo diseño para festejarlo

Entramos a la cancha en 2006, cuando el mundo del fútbol miraba hacia la Alemania y el balón volvía a rodar en una Copa del Mundo. Nacimos en el instante donde la pasión se multiplica, donde los sueños se narran en 90 minutos y donde el aficionado vive con el corazón en la mano.

Así nació DIEZ: con un sello mundialista, con sonoridad de hambre y con una promesa clara... darlo todo por la afición. Hoy, 20 años después, en el partido seguimos cubriendo toda la cancha y más allá. Y no solo seguidos renovando para ofrecer mejor calidad.

DIEZ no es solo un medio, es una forma de vivir el deporte. Es la voz de aficionados en Honduras, Centroamérica y más allá. Es el testigo de noches inolvidables, de goles que marcaron épocas con cobertura e historia, desde que nacimos, cruzamos fronteras y nuestra bandera se visualizó en los más grandes eventos deportivos del mundo.

Elegimos llamarnos DIEZ por que es la calificación máxima, porque representa la excelencia, porque es el número de los cracks, de los distintos, de los que han hecho historia. Y durante dos décadas, ese ha sido nuestro estándar: siempre estar en alto nivel.