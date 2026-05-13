DIEZ: 20 años en la élite y nos renovamos con nuevo diseño para festejarlo

Entramos a la cancha en 2006, cuando el mundo del fútbol miraba hacia la Alemania y el balón volvía a rodar en una Copa del Mundo. Nacimos en el instante donde la pasión se multiplica, donde los sueños se narran en 90 minutos y donde el aficionado vive con el corazón en la mano.
Así nació DIEZ: con un sello mundialista, con sonoridad de hambre y con una promesa clara... darlo todo por la afición. Hoy, 20 años después, en el partido seguimos cubriendo toda la cancha y más allá. Y no solo seguidos renovando para ofrecer mejor calidad.
DIEZ no es solo un medio, es una forma de vivir el deporte. Es la voz de aficionados en Honduras, Centroamérica y más allá. Es el testigo de noches inolvidables, de goles que marcaron épocas con cobertura e historia, desde que nacimos, cruzamos fronteras y nuestra bandera se visualizó en los más grandes eventos deportivos del mundo.
Elegimos llamarnos DIEZ por que es la calificación máxima, porque representa la excelencia, porque es el número de los cracks, de los distintos, de los que han hecho historia. Y durante dos décadas, ese ha sido nuestro estándar: siempre estar en alto nivel.
Hemos estado de la mano con nuestra gente, con la tecnología y nos apegamos a la forma de comportamiento del deporte. Desde el papel hasta lo digital, desde la inmediatez hasta lo profundo, pioneros, siempre hemos innovado marcando el ritmo de nuestros lectores.
En este aniversario 20 no solo celebramos el pasado. Venimos de una gala histórica con la décima edición de los Premios DIEZ, reconociendo a quienes engrandecen el deporte. Y hoy damos otro paso tranquilo hacia el futuro con el rediseño de nuestro sitio web www.diez.hn donde nos mostramos más modernos, más dinámicos, más cercanos a una afición que exige y cree en nosotros
Y esta vez, como en sucedió en aquel lejano mayo del 2006, el destino nos encuentra a las puertas de un Mundial. Porque DIEZ nació en año de Copa del Mundo 2006 en Alemania y 20 años después, aquí seguimos, renovados para jugar ese partido en United 2026.
Seguimos siendo el referente. Seguimos siendo la casa del fútbol. Seguimos siendo la pasión hecha periodismo. Esto no es solo aniversario, es una declaración. DIEZ sigue en la cancha ofreciendo las noticias más impactantes con todo lo que buscás en un solo lugar.