¡Espectacular! Real España presenta su tercera indumentaria para el Clausura y la Champions de Concacaf

La camiseta destaca por un diseño sobrio y moderno, pensado para representar la identidad del club en competencias locales e internacionales. El gris predomina en la prenda, mientras que los detalles en blanco le dan un toque distintivo que ha generado buena aceptación entre la afición y los seguidores del equipo sampedrano.

Real España presentó oficialmente su nueva indumentaria alternativa para la temporada, una camiseta de color gris con elegantes tonalidades blancas que será utilizada como tercera opción. El nuevo uniforme acompañará al conjunto aurinegro tanto en el torneo Clausura de la Liga Nacional como en su participación en la Champions de Concacaf.

Durante la presentación ante los medios de prensa deportivos en San Pedro Sula, Eddie Hernández, Exon Arzú y el técnico Jeaustin Campos fueron los protagonistas encargados de modelar la nueva indumentaria. La presencia de referentes del plantel le dio mayor realce al lanzamiento oficial del uniforme.

Desde el club se informó que esta tercera camiseta tendrá un valor de 1,300 lempiras, precio con el que estará disponible para los aficionados que deseen adquirirla. La directiva confía en que el diseño tendrá buena demanda, especialmente por el calendario internacional que afrontará el equipo.

Con esta nueva indumentaria, Real España completa su línea de uniformes para el Clausura y la Champions de Concacaf, reforzando su imagen de cara a una temporada exigente. La Máquina se alista no solo en lo futbolístico, sino también en lo institucional, buscando estar a la altura en cada detalle dentro y fuera de la cancha.