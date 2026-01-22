¡Boletería lista! Real España oficializa los precios para el choque de ida ante LAFC por Champions de Concacaf

<b>Real España</b> dio a conocer la boletería oficial para el esperado duelo ante <b>LAFC,</b> correspondiente al partido de ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf. El conjunto aurinegro recibirá al club de la MLS en el <b>estadio Morazán</b>, en un compromiso que promete un gran marco de público por la relevancia del rival y el escenario internacional.El encuentro está programado para el martes 17 de febrero a las nueve de la noche, un horario estelar para que la afición sampedrana acompañe al equipo en su debut en el torneo continental. La directiva confía en que el respaldo desde las gradas sea un factor clave en este primer asalto de la serie.