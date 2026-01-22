¡Boletería lista! Real España oficializa los precios para el choque de ida ante LAFC por Champions de Concacaf

Real España dio a conocer la boletería oficial para el esperado duelo ante LAFC, correspondiente al partido de ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf. El conjunto aurinegro recibirá al club de la MLS en el estadio Morazán, en un compromiso que promete un gran marco de público por la relevancia del rival y el escenario internacional. El encuentro está programado para el martes 17 de febrero a las nueve de la noche, un horario estelar para que la afición sampedrana acompañe al equipo en su debut en el torneo continental. La directiva confía en que el respaldo desde las gradas sea un factor clave en este primer asalto de la serie.

En cuanto a los precios, Real España estableció tres localidades para el compromiso. El boleto de Sol tendrá un costo de 300 lempiras, mientras que el sector de Silla fue fijado en 1,000 lempiras. LAFC será el rival de turno y llega como uno de los clubes más competitivos de la Major League Soccer. El conjunto estadounidense cuenta con una plantilla de jerarquía, integrada por jugadores reconocidos a nivel internacional como Denis Bouanga, Hugo Lloris, Son Heung-min y Nathan Ordaz. Para Real España, este partido representa una oportunidad importante de mostrar su nivel ante un rival de alto perfil y sacar ventaja en casa. El cuerpo técnico y los jugadores saben que será fundamental conseguir un buen resultado en San Pedro Sula antes de viajar a territorio estadounidense.