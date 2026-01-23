Messiniti confiesa lo que vivió tras perder la final, ofertas que tenía y su dolor por la muerte de Orinson: "Nos sentíamos raros"

<b>¿Qué enseñanza te dejó este primer torneo en la Liga Nacional de Honduras?</b>Fue un torneo muy bueno, creo yo desde lo personal y también desde lo grupal. Trato de no fijarme mucho en eso de la tabla de goleo porque obviamente, siempre lo digo, por mi posición se espera que convierta goles. La verdad que no tuve mucho tiempo de lamentarme por eso porque yo quería salir campeón, mi objetivo era que Marathón levante esa copa y no lo pudimos lograr, entonces lo otro queda opacado. Sé que hice un buen torneo, sé que convertí varios goles, estoy contento y feliz por el rendimiento personal, pero sé que hay que corregir cosas y mejorar también porque Maratón merece levantar esa copa y es el objetivo de este semestre. <b>De cara a este nuevo torneo, ¿en qué aspectos futbolísticos creés que puede mejorar Marathón?</b><br /><br />Yo creo que son detalles porque hemos sido el equipo que mejor jugó a lo largo del torneo, siempre estuvimos ahí arriba, primero, segundo, segundo, primero, clasificamos dos fechas antes a la final de los triangulares, entonces creo que son detalles los que hay que corregir, detalles que por ahí te hacen ganar los partidos, por ahí un poco más de concentración, pero creo que ya lo estamos trabajando y a lo largo del torneo vamos a tratar de pulir esos detalles para poder coronar que fue lo que nos faltó. <b>En la final, ¿qué sentís que hizo falta para poder levantar el título?</b><br /><br />Creo yo que las finales son partidos aparte, son partidos especiales, lamento mucho no haber ido con ventaja a Tegucigalpa porque, como vos decís, hicimos un gran partido acá en San Pedro, pero lamentablemente quedamos empatados, entonces fuimos en igualdad de condiciones a Tegucigalpa y allá creo que nos faltó por ahí detalles, esas concentraciones en algunos momentos, por ahí agarrar un poco más la pelota, que nuestro fuerte siempre es jugar, tener posesión del balón y en Tegucigalpa creo que eso nos faltó. <b>Te vimos llorando al final del partido. ¿Fue la primera final que perdiste como protagonista en tu carrera?</b><br /><br />Así como protagonista sí, o sea jugando de entrada sí era mi primer final, sí como vos decís, estaba totalmente devastado porque quería ganarla, quería ser campeón, quería darle una alegría a mi familia, quería darle una alegría a la gente que llenó el Olímpico, que fue un montón de gente a Tegucigalpa que nos acompañó durante todo el torneo, entonces estaba muy muy conmovido por eso, soy un jugador que no le gusta perder a nada, hasta en los entrenamientos por ahí en un reducido, un fútbol tenis, lo siento así, lo vivo así y fue la manera que me salió de expresarlo luego de perder una final.