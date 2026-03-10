Jeaustin Campos y su preocupación sobre lesión de Eddie Hernández: "No queremos perderlo"

Previo al duelo de este miércoles 11 de marzo contra el Victoria en el estadio Francisco Morazán (7:30 pm), el técnico del Real España, Jeaustin Campos, repasó la actualidad del equipo, las bajas que enfrentarán y los objetivos para la primera vuelta del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet.</a></b>Jeaustin Campos destacó la evolución del plantel, señalando que la combinación de experiencia, filosofía de juego definida y trabajo mental ha fortalecido al equipo, permitiéndole competir de tú a tú con los rivales más difíciles.