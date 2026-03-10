Jeaustin Campos y su preocupación sobre lesión de Eddie Hernández: "No queremos perderlo"

Asimismo, habló en la conferencia de prensa sobre las ausencias por lesión de Dixon Ramírez, Nixon Cruz y Antony García, así como la situación de jugadores clave como Eddie Hernández, Exon Arzú y David Sayago, dejando claro que la competencia interna es fundamental para mantener al equipo en óptimas condiciones.

El estratega aurinegro también enfatizó que, pese a la presión de otros equipos como Motagua, la prioridad sigue siendo el rendimiento propio, partido a partido, con el objetivo final de pelear por el campeonato y asegurar un lugar en competiciones internacionales.

Finalmente, envió un mensaje a la afición: mantener la confianza en un equipo que lucha con intensidad y demuestra progreso constante en el torneo.



CONFERENCIA DE PRENSA DE JEAUSTIN CAMPOS



¿Qué ha hecho más fuerte a Real España? Y a parte de Nixon Cruz junto a Antony García, ¿Qué otras bajas tienen?

Lo hemos venido diciendo y no es sensible para muchos, la evolución ha sido importante con jugadores más de bagaje, filosofía de juego definida, aprendimos a tener una idea de juego y plasmarla, antes no era así. En mis primeros torneos se veía una diferencia con otros equipos, entre superioridad y ahora estamos de tú a tú, esto no se hace de la noche a la mañana. En términos generales se ha hecho trabajo mental y futbolístico, con jerarquía y capacidad, nos hemos plantados en todas las canchas. Con humildad de saber que en cada uno de los juegos siempre hay que mejorar y la esencia de este equipo ha sido importante, su evolución. Cada vez estamos más fuertes, con experiencia internacional, semifinales y finales.



Con respecto a lo otro, tenemos tenemos a Dixon Ramírez, Nixon Cruz y Antony García, que lo tendremos unos días afuera del medio. En el caso de Eddie Hernández es una contractura y no queremos perderlo, ayer respondió bien. A partir de ahí está disponible, Flores está amonestado y por ahí le queda un partido, estamos listos para el partido de este miércoles.



¿Cómo preparar este juego con esas bajas y ante un Victoria que no ha perdido con los grandes?

Nosotros tratamos a todos por igual, los conversamos, independientemente de las figuras, conjunto, resultados, posición en la tabla, son situaciones en la tabla que nos compete estudiar, solamente. Hay respeto, si las cosas nos sales bien lo que debemos hacer es tener constancia. Este Victoria es un equipo complicado, el profe los acomodó bien y le ha servido. No nos vamos a confiar, siempre corren mucho, esperamos su mejor versión porque es una gran oportunidad de enfrentar a Real España. Termina la primera vuelta y estamos en una posición bonita, el equipo debe responder como hemos trabajo.



Aunque es de los más goles ¿Qué pasa con Exon Arzú y cómo motivar a David Sayago?

Esto es competencia, es lo mejor que nos puede pasar. Tener esa categoría de Exon Arzú que tiene que buscar esa titularidad, el chico Arana que no solo nos hace minutos sino que en el clásico no le pesó esos 12 minutos, Vuelto ha hecho buenos partido, García venía bien, Nixon ha aparecido y eso que falta Dixon, la competencia es buena y eso es lo que queríamos. A pesar del gol en el clásico no se bajó la cabeza y tuvimos opciones de gol. Con Sayago, me encanta como lucha y pelea, poco a poco encontrará ese espacio para el gol que necesita él y nosotros. Eso no le quita lo bien que está haciendo con el grupo y colectivo, esperamos que se la abra el marco.



Motagua los alcanza ¿Con temor que le quiten la punta a Real España?

Ninguna, estamos en la mitad del campeonato. Por ahí hemos tenido las distracciones de la Concacaf y ellos no. Con Motagua hicimos buen partido, es un equipo que sabe hacer bien las cosas y no nos preocupa ahora esa carrera de 400 metros, en los 200 no vamos a pelear quién ganará. No vemos atrás, nos enfocamos en nosotros para tener una ventaja. Ya en los metros finales de seguir, hoy no es algo preponderante, es de hacer el juego día a día.



El objetivo primordial es ser campeón ¿Pero el grupo sabe que sumar en la tabla general será beneficioso pensando en clasificar a Concacaf?

El objetico primordial es jugar bien, ganar todos los partidos que se venga, resultados coherentes y a partir de ahí se darán los cosas. No podemos ver el bosque completo, sea campeonato, Concacaf, tabla acumulada, entre menos espinas mejor para llegar al final. Todo eso vendrá por añadidura.



A la afición que duda ¿Qué se le dice cuando un club está invicto?

Que sigan creyendo, que el equipo está haciendo las cosas bien, hay mejoría en todos los aspectos y hay algo que le gusta a la afición, es luchar, de ir a buscar más. No nos conformamos con un empate ante Olimpia en Tegucigalpa, tal vez en otros tiempos sí. Eso valora la afición de nosotros, seguiremos poniendo esfuerzo y corazón, estoy orgulloso de la manera en que ellos quieren encarar este torneo, más allá del buen fútbol. Vamos a respetar este escudo con profesionalismo y que se involucren en el sentimiento.