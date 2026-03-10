¡Por maleducado! Yustin Arboleda y el duro castigo impuesto por la Comisión de Disciplina por criticar a los árbitros

La acción que realizó el delantero colombiano Yustin Arboleda al final del empate 1-1 entre el Olimpia y Real España le saldrá caro. El colombiano fue expulsado en la recta final del encuentro por fuertes reclamos al árbitro Nelson Salgado, quien no dudó en sacarle la segunda amonestación.

No todo quedó ahí, según escribió en el acta el silbante, el delantero esperó a la cuarteta en el pasillo a los camerinos y los confrontó hasta que ingresaron al mismo.

“Una vez finalizado el partido Yustin Arboleda me confrontó a mí y a mi equipo arbitral desde el ingreso al túnel hasta llegar a camerinos diciendo: "Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven, siempre la misma mierda con ustedes, siempre joden ustedes”, escribió el árbitro sobre lo ocurrido.

Por lo que ahora Yustin Arboleda tiene asegurado un castigo mínimo de tres partidos por el tipo de expulsión, más otro por lo ocurrido al final del partido.