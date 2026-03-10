¡Por maleducado! Yustin Arboleda y el duro castigo impuesto por la Comisión de Disciplina por criticar a los árbitros

A todo esto, se le sumará una multa entre 15 a 20 mil lempiras. Por la que Arboleda no estaría en los partidos ante <b>Platense, Génesis PN y Olancho</b>, muy probable que tampoco esté contra <b>Juticalpa FC.</b> Regresaría para la jornada 15. Hay que recordar que a principio de torneo el técnico del <b>Marathón</b>, <b>Pablo Lavallén</b>, de igual forma se refirió de una mala manera contra los árbitros en conferencia de prensa luego del clásico ante Real España y recibió un castigo de cuatro partidos y 20 mil lempiras.El caso de Yustin Arboleda va más allá, el jugador encaró a los árbitros, reprochó su trabajo y los insultó, por lo que podría ser mayor la sanción.