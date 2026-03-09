Roberto Moreira celebra sus 100 goles en Honduras y advierte: "A mis 38 años sigo con el hambre de querer seguir anotando goles"

<b>—</b>¿Cómo te sentís después de entrar a la lista de los jugadores con 100 goles en Liga Nacional?<br /><br />La verdad que sí, costó bastante, pero me siento contento porque no es poca cosa, así bien como vos lo decías, porque los goles siempre traen una historia detrás de cada partido, porque no es fácil en cada partido ir con una mentalidad de que uno va a convertir, uno se prepara obviamente, trabaja para eso, y bueno, que se den así cantidades de goles, uno no se espera.<b>—¿Por qué costó tanto que llegara el gol 100, qué pasaba por tu cabeza?</b><br /><br />Obviamente que uno también se pone ansioso, no te voy a mentir en ese sentido. Cuando llega el gol 99, uno esperaba que la siguiente fecha se completara el gol 100, pero no se dio, después de ahí, obviamente que se trabaja la cabeza también un montón, pero uno tiene que seguir trabajando, yo seguía trabajando en el entrenamiento, seguía trabajando en la confianza de uno mismo, porque obviamente que no quería entrar en esa racha de ser negativo y de que no se podía concretar ese gol 100. Pero sí, se esperó bastante, uno confiando también en Dios, que bueno, sabía que en el momento justo se iba a dar el gol, gracias a Dios se dio ayer.<b>—¿Cómo viviste ese momento de la anotación 100?</b><br /><br />Bien, contento, la verdad que el tema familiar muy contentos porque también mis hijos esperaban ese gol, también la dirigencia me había preparado una camisa, y bueno, mi compañero también me dieron esa confianza partido tras partido, y como decíamos anteriormente, se hizo esperar bastante, y un desahogo con la familia, con los compañeros también, porque todos se pusieron contentos conmigo porque llegué al gol 100, y fue también de la victoria que fue importante para el equipo.<b>—¿Te imaginaste que después de venir en 2018 te ibas a convertir a los años en una leyenda del fútbol hondureño?</b><br /><br />No, la verdad que uno no se esperaba de esa manera, uno viene con una expectativa de que le vaya bien y probar otro aire, otro fútbol, y la verdad que pasando los primeros años en Motagua, se iban dando las cosas de la mejor manera y uno se iba sintiendo muy bien, y uno trabajando día a día, se fueron concretando varios objetivos, títulos con Motagua, superar también al goleador extranjero que tenía en ese momento Motagua, y bueno, de ahí paso a paso se dieron las cosas.<br /><br />La gente también me ayudó muchísimo para que yo me sienta también importante acá en Honduras, y por eso estoy muy agradecido con el cariño de la gente de Motagua, de Génesis, y ahora de Lobos, y hoy disfruto este presente porque no es poca cosa, y como te dije al principio, no tenía esta expectativa ni estos números antes de venir acá, y hoy me siento contento de que se pueda concretar esto tan importante para mí y entrar en la historia también del fútbol hondureño.