EN VIVO Choloma vs Marathón: Se abre la jornada 11, descenso y resurgir en juego, sede, horario y dónde verlo por TV

Además, la situación también preocupa en la tabla general, donde el <b>CD Choloma</b> también se ubica en el<b> fondo con 17 unidades</b>, por lo que cada partido se vuelve clave en su lucha por mejorar su posición y alejarse de los puestos de mayor riesgo.Por su parte, el<b> Marathón llega ubicado en la sexta posición</b> con 11 puntos, todavía con aspiraciones de meterse en los primeros lugares del campeonato y acercarse a la zona de clasificación en el torneo.El encuentro representa una oportunidad para que los verdolagas sumen fuera de casa, mientras que Choloma buscará aprovechar su localía para intentar salir del último puesto y darle una alegría a su afición.<br /><br /><b>DETALLES DEL JUEGO<br />Sede: </b>Choloma, Cortés<br /><b>Estadio: </b>Rubén Deras<br /><b>Hora de inicio: </b>7:30 de la noche<br /><b>Árbitro: </b>James Salinas<br /><b>Transmite:</b> Sigue el MINUTO A MINUTO por DIEZ.HN y en TV por TVC.