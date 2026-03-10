Liga Hondubet

EN VIVO Choloma vs Marathón: Se abre la jornada 11, descenso y resurgir en juego, sede, horario y dónde verlo por TV

El encuentro marca el inicio de la jornada 11 que es el cierre de la primera vuelta del torneo Clausura.

Hoy
CD Choloma
CD Choloma
-
Marathón
Marathón
-
  • EN VIVO Choloma vs Marathón: Se abre la jornada 11, descenso y resurgir en juego, sede, horario y dónde verlo por TV
2026-03-10

El CD Choloma se enfrenta este día al Marathón en el inicio de la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, en un partido donde ambos clubes se miden en el cierre de la primera vuelta.

El conjunto cholomeño llega a este compromiso en una situación complicada, ya que ocupa el último lugar del torneo Clausura con apenas seis puntos, producto de una campaña irregular que lo mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones.

Daniel Otero revela los ingresos millonarios que recibirá Marathón y confirma si hay deudas o no: "Sabemos de dónde viene..."

Además, la situación también preocupa en la tabla general, donde el CD Choloma también se ubica en el fondo con 17 unidades, por lo que cada partido se vuelve clave en su lucha por mejorar su posición y alejarse de los puestos de mayor riesgo.

Por su parte, el Marathón llega ubicado en la sexta posición con 11 puntos, todavía con aspiraciones de meterse en los primeros lugares del campeonato y acercarse a la zona de clasificación en el torneo.

El encuentro representa una oportunidad para que los verdolagas sumen fuera de casa, mientras que Choloma buscará aprovechar su localía para intentar salir del último puesto y darle una alegría a su afición.

DETALLES DEL JUEGO
Sede: Choloma, Cortés
Estadio: Rubén Deras
Hora de inicio: 7:30 de la noche
Árbitro: James Salinas
Transmite: Sigue el MINUTO A MINUTO por DIEZ.HN y en TV por TVC.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Marathón
|
CD Choloma
|