Rembrandt Flores revela por qué salió de Olimpia y pensó en retirarse: "Vine con sobrepeso a Platense"

<b>¿Ese problema aquí en Platense no lo has tenido?</b><br /><br />No. La verdad que el presidente es el mejor que he conocido. Va a las charlas del equipo antes de los partidos, a los almuerzos y cuando el profesor está dando la alineación él está ahí. Es un presidente muy cercano y esperamos darle la alegría porque sabemos que él está prácticamente solo con este equipo y se muere por Platense.<b>¿Te costó volver al ritmo competitivo?</b><br /><br />Vine con sobrepeso para competencia. Para alguien sedentario estaba normal, pero para competir sí tuve que ponerme bien. Me costó la pretemporada, sobre todo por el clima porque no estaba acostumbrado a la costa, pero creo que ya estoy bien. El profesor sabrá cuándo me dará la oportunidad de abrir de titular. Casi siempre me ha tocado entrar al medio tiempo, pero él toma las decisiones y a mí me toca trabajar.<b>Te recuerdo en el Mundial Sub-17 y también fuiste campeón con Olimpia. ¿Por qué tu carrera no siguió en ascenso?</b><br /><br />Te voy a contar algo personal. Después de que salí a préstamo a Real de Minas y volví a Olimpia en el primer campeonato del profesor Pedro Troglio, yo no quería volver porque sabía que había mucha competencia. Venía de jugar dos torneos seguidos todos los partidos y en Olimpia pasé a jugar cinco o seis partidos entrando 20 o 30 minutos. Eso me costó.<br /><br />Después fuimos a la Selección a los Juegos Panamericanos en Perú y quedamos en segundo lugar. Ahí me salió una oportunidad para salir al extranjero y no quise renovar con Olimpia porque el equipo interesado tenía que pagar derechos de formación. Yo firmé mi primer contrato a los 12 años y esos derechos corrían hasta los 22, así que era bastante dinero. Entonces me dijeron que jugara seis meses en otro equipo para que ya no aplicaran esos derechos. Hablé con el profesor Raúl para ir a Real de Minas solo seis meses y luego salir, pero lastimosamente en la fecha cuatro o cinco llegó el COVID y todo se cayó. Después de eso no volví a saber nada del representante y me tocó seguir jugando en UPN, pero ya no era lo mismo y creo que eso me afectó mucho.<b>¿Te afectó más eso o tu salida de Olimpia?</b><br /><br />La verdad que Olimpia no. Si te soy sincero, yo peleé mis papeles para irme porque don Osman Madrid quería que renovara tres años más y yo decidí irme por la oportunidad que tenía afuera.<b>¿Entonces no puedes hablar mal de Olimpia?</b><br /><br />No, para nada. Y de Osman Madrid menos. Él fue el que me fue a ver jugar y a los 12 años me llevó a la reserva. Desde que llegué firmé contrato de primera división porque en ese momento no se podía inscribir en reserva a menores de 15 años.