Raúl Cáceres envía mensaje a Motagua, defiende a los nuevos fichajes y atiza contra jugador: "Llegó con 23 libras de más"

<b>EL ESTADO FÍSICO DE LOS NUEVOS FICHAJES</b>Sobre Joel Castillo, casi un año sin jugar; Flores, seis meses inactivo; Carlos Castellanos entrenando por su cuenta; Yafet Núñez sin continuidad; otros jugadores con poca participación. Hemos retrocedido, sí, pero solo sumando minutos vamos a encontrar el equilibrio. Valoro la entrega y el esfuerzo. A futuro veremos la mejor versión de cada uno.<br /><b>EL SOBREPESO DE REMBRANDT FLORES Y EL MENSAJE A MOTAGUA</b>Respecto a Rembrandt Flores, es un jugador ofensivo, pero llegó con 23 libras de más y no está acostumbrado a eso. Por eso su participación aún es pobre para lo que esperamos de él. Cuando mejore su condición física, vamos a ver mejores cosas.Motagua seguramente está pensando en revancha por el 4-0, pero eso es lo bonito del fútbol: hay que jugarlo. Platense no tiene temor de ir al Nacional. Vamos con mentalidad positiva y hambre de ganar. Esa es responsabilidad mía y del cuerpo técnico inculcarlo.<b>LA POCA AUSENCIA DEL AFICIONADO EN EL MORAZÁN</b>Claro que nos afectó la poca presencia de aficionados. Diez o veinte seguidores de Victoria se hacían sentir en un estadio vacío. Claro que resentimos eso. Platense necesita al platensista, necesita al porteño. Ojalá puedan darle vuelta a la página y entender que su amado Tiburón pelea día a día de manera heroica en el terreno de juego.