Liga Nacional

Raúl Cáceres envía mensaje a Motagua, defiende a los nuevos fichajes y atiza contra jugador: "Llegó con 23 libras de más"

El entrenador hondureño no se anduvo con rodeos y reveló el estado físico de los nuevos fichajes del equipo.

2026-01-25

Tras un debut con sensaciones encontradas en el inicio del campeonato, Platense rescató un empate ante Victoria que dejó más reflexiones que celebraciones.

El técnico Raúl Cáceres analizó el rendimiento de su equipo, valoró el esfuerzo de sus jugadores y fue autocrítico con las falencias mostradas

Asimismo, reveló el proceso de adaptación de los refuerzos, dejando claro que el Tiburón aún está en fase de construcción, pero con la convicción de que el equipo recuperará su identidad futbolística con el paso de las jornadas. Por último, envió mensaje a Motagua que buscará la revancha del 4-0 de la temporada pasada.

DECLARACIONES DE RAÚL CÁCERES

EL RESULTADO DEL PARTIDO Y EL ESFUERZO DE LOS NUEVO FICHAJES

El resultado creo que es justo, considerando el trámite del partido. Victoria fue mejor en el primer tiempo, ofensivamente, y el esfuerzo defensivo que realizaron en el segundo tiempo. Nosotros quedamos a deber en la primera parte, especialmente en la generación de juego, y eso es fútbol.

En relación a los muchachos que llegaron, aunque conozco su potencial y sus características, falta el trabajo de sociedad, que es lo que debe imperar en Platense. Sería grosero de mi parte no valorar el esfuerzo que hicieron intentando jugar de manera asociativa, pero sí creo que hace falta ese conocimiento pleno entre ellos. Hubo momentos en los que Platense jugaba como un reloj y ahora no; hay que empezar de nuevo. No nos ajustaba el tiempo para encontrar esos espacios ni esos momentos en los que el jugador confía en su compañero y en sí mismo. Esperemos que con el paso de los días vayamos viendo esa mejoría.

¿Hasta dónde llegará este Platense en el campeonato?

Es muy temprano para decirlo. Decir ahora que hicimos un gran partido sería ser farsante, pero sí valoro el esfuerzo de los muchachos. Salieron tocados emocionalmente porque sabíamos que pudimos dar más. Estoy completamente seguro de que si le va a ajustar a este Platense. Va a haber un cambio, vamos a encontrar el juego dinámico y ofensivo que queremos ver.

No puedo ni tirar las campanas al vuelo ni echarme a morir. Es un inicio de torneo que no fue como queríamos, pero sumamos un punto. Tuvimos tres oportunidades claras de gol y no las concretamos. Falta ese conocimiento pleno dentro del grupo.

Platense y Victoria protagonizaron el primer empate del Clausura: La Jaiba celebra más el punto

EL ESTADO FÍSICO DE LOS NUEVOS FICHAJES

Sobre Joel Castillo, casi un año sin jugar; Flores, seis meses inactivo; Carlos Castellanos entrenando por su cuenta; Yafet Núñez sin continuidad; otros jugadores con poca participación. Hemos retrocedido, sí, pero solo sumando minutos vamos a encontrar el equilibrio. Valoro la entrega y el esfuerzo. A futuro veremos la mejor versión de cada uno.

EL SOBREPESO DE REMBRANDT FLORES Y EL MENSAJE A MOTAGUA

Respecto a Rembrandt Flores, es un jugador ofensivo, pero llegó con 23 libras de más y no está acostumbrado a eso. Por eso su participación aún es pobre para lo que esperamos de él. Cuando mejore su condición física, vamos a ver mejores cosas.

Motagua seguramente está pensando en revancha por el 4-0, pero eso es lo bonito del fútbol: hay que jugarlo. Platense no tiene temor de ir al Nacional. Vamos con mentalidad positiva y hambre de ganar. Esa es responsabilidad mía y del cuerpo técnico inculcarlo.

LA POCA AUSENCIA DEL AFICIONADO EN EL MORAZÁN

Claro que nos afectó la poca presencia de aficionados. Diez o veinte seguidores de Victoria se hacían sentir en un estadio vacío. Claro que resentimos eso. Platense necesita al platensista, necesita al porteño. Ojalá puedan darle vuelta a la página y entender que su amado Tiburón pelea día a día de manera heroica en el terreno de juego.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
