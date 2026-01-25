Real España, Olimpia y sorpresivo club dominan el inicio del Clausura 2026: la tabla de posiciones de la Liga Nacional

El bicampeón <b>Olimpia </b>comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura 2026, ganando por 1-0 al <b>Génesis PN </b>en el cierre de la primera jornada en la que el subcampeón Marathón tropezó y el Real España sumó triunfo.El partido inaugural se disputó el sábado, cuando <b>Juticalpa FC</b> debutó con victoria al imponerse 1-0 al <b>CD Choloma</b>. La única anotación del encuentro llegó tras una jugada por banda de <b>Norman Gaboriell</b>, cuyo centro terminó en un autogol del defensor <b>Julio Barrios</b>.Más tarde, <b>Real España </b>hizo valer su localía en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y derrotó 2-0 al <b>Olancho FC</b>. La Máquina mostró superioridad durante el encuentro y lo reflejó en el marcador para sumar sus primeros tres puntos.La jornada dominical arrancó con el empate 1-1 entre <b>Platense </b>y <b>Victoria</b>, resultado que se convirtió en el primer empate del campeonato y que permitió a ambos clubes sumar su primer punto del torneo.Posteriormente, <b>Lobos UPN </b>rescató también un empate agónico 1-1 frente a <b>Marathón </b>en Choluteca. <b>Samuel Elvir </b>adelantó a los verdolagas, pero <b>Jairo Róchez</b> igualó el marcador en el minuto 90+7’, dejando reparto de puntos.El cierre de la primera fecha fue en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde <b>Olimpia </b>venció 1-0 al<b> Génesis PN</b> gracias a un golazo de <b>Edwin Rodríguez</b>, iniciando la defensa de su título con una victoria en su casa, escenario donde se coronaron bicampeones.Con estos resultados, <b>Real España, Juticalpa FC y Olimpia</b> lideran la tabla de posiciones tras sumar tres puntos en la jornada inaugural, mientras que <b>Platense, Victoria, Marathón y Lobos UPNFM </b>comienzan el Clausura 2026 con una unidad. Motagua descansó.