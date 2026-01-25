Real España, Olimpia y sorpresivo club dominan el inicio del Clausura 2026: la tabla de posiciones de la Liga Nacional

El bicampeón Olimpia comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura 2026, ganando por 1-0 al Génesis PN en el cierre de la primera jornada en la que el subcampeón Marathón tropezó y el Real España sumó triunfo.

El partido inaugural se disputó el sábado, cuando Juticalpa FC debutó con victoria al imponerse 1-0 al CD Choloma. La única anotación del encuentro llegó tras una jugada por banda de Norman Gaboriell, cuyo centro terminó en un autogol del defensor Julio Barrios.

Más tarde, Real España hizo valer su localía en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y derrotó 2-0 al Olancho FC. La Máquina mostró superioridad durante el encuentro y lo reflejó en el marcador para sumar sus primeros tres puntos.

La jornada dominical arrancó con el empate 1-1 entre Platense y Victoria, resultado que se convirtió en el primer empate del campeonato y que permitió a ambos clubes sumar su primer punto del torneo.

Posteriormente, Lobos UPN rescató también un empate agónico 1-1 frente a Marathón en Choluteca. Samuel Elvir adelantó a los verdolagas, pero Jairo Róchez igualó el marcador en el minuto 90+7’, dejando reparto de puntos.

El cierre de la primera fecha fue en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde Olimpia venció 1-0 al Génesis PN gracias a un golazo de Edwin Rodríguez, iniciando la defensa de su título con una victoria en su casa, escenario donde se coronaron bicampeones.

Con estos resultados, Real España, Juticalpa FC y Olimpia lideran la tabla de posiciones tras sumar tres puntos en la jornada inaugural, mientras que Platense, Victoria, Marathón y Lobos UPNFM comienzan el Clausura 2026 con una unidad. Motagua descansó.