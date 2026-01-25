Platense y Victoria protagonizaron el primer empate del Clausura: La Jaiba celebra más el punto

Platense y Victoria se estrenaron en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-platense-victoria-clausura-horario-sede-donde-verlo-liga-nacional-AO29054664" target="_blank">protagonizaron un empate 1-1</a></b>, el primero del campeonato.El Tiburón recibió como local a la Jaiba Brava en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula, lejos del Excélsior debido a la utilización por temas políticas.