Platense y Victoria protagonizaron el primer empate del Clausura: La Jaiba celebra más el punto

Platense y Victoria se estrenaron en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras y protagonizaron un empate 1-1, el primero del campeonato. El Tiburón recibió como local a la Jaiba Brava en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula, lejos del Excélsior debido a la utilización por temas políticas.

La primer parte fue muy interesante para ambos y la Jaiba Brava, de la mano de la Tota Medina, se fue encima de la cabaña del colombiano Javier Orobio que lució nervioso. El cubano Yaudel Lahera avisó en dos ocasiones, en una le robó el esférico al meta Orobio y definió horrible, para la segunda remató pleno, pero por encima del arco.

Tras un largo despeje del arquero Esaú Flores, Carlos Bernárdez habilitó a Yaudel Lahera quien soltó un fogonazo y Orobio falló al momento de desviar el balón que se fue a las redes para el 1-0 apenas al minuto 15. Platense, dirigido por Raúl Cáceres, no se quedó de brazos cruzados y respondieron. Adelantaron filas con el pasar de los minutos. Al 20, brillante tapada de Esaú Flores ante el remate de Yoel "Bubi" Castillo con sello de gol.

Pero en la siguiente acción no perdonó el Tiburón. Tiro de esquina de Hebert Núñez, cabezazo de José Carlos López y se desvió Georgie Welcome, pero el "Meme" Salinas si la envió al fondo para el 1-1. El segundo tiempo fue más prometedor por lo mostrado y el Tiburón envió a la cancha a su mejor atacante, Erick "Yío" Puerto, quien viene de marcar 17 goles en su primer campeonato en primera división. De inmediato, Rembrandt Flores cedió a "Yío" Puerto y sacó un bombazo cerca al poste derecho de Esaú Flores. Fue el primer aviso del atacante sensación del torneo Apertura.