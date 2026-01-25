Liga Nacional

Platense y Victoria protagonizaron el primer empate del Clausura: La Jaiba celebra más el punto

El encuentro de la primera jornada lo protagonizaron en el estadio Morazán.

Finalizado
Platense FC
Platense FC
1
Victoria
Victoria
1
2026-01-25

Platense y Victoria se estrenaron en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras y protagonizaron un empate 1-1, el primero del campeonato.

El Tiburón recibió como local a la Jaiba Brava en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula, lejos del Excélsior debido a la utilización por temas políticas.

¡Tres bajas! Olimpia y la alineación titular que prepara en el debut pensando en el "Tri"

La primer parte fue muy interesante para ambos y la Jaiba Brava, de la mano de la Tota Medina, se fue encima de la cabaña del colombiano Javier Orobio que lució nervioso.

El cubano Yaudel Lahera avisó en dos ocasiones, en una le robó el esférico al meta Orobio y definió horrible, para la segunda remató pleno, pero por encima del arco.

Yaudel Lahera perdonó en los primeros minutos contra Platense. Foto Neptalí Romero.

Yaudel Lahera perdonó en los primeros minutos contra Platense. Foto Neptalí Romero.

Tras un largo despeje del arquero Esaú Flores, Carlos Bernárdez habilitó a Yaudel Lahera quien soltó un fogonazo y Orobio falló al momento de desviar el balón que se fue a las redes para el 1-0 apenas al minuto 15.

Platense, dirigido por Raúl Cáceres, no se quedó de brazos cruzados y respondieron. Adelantaron filas con el pasar de los minutos. Al 20, brillante tapada de Esaú Flores ante el remate de Yoel "Bubi" Castillo con sello de gol.

Celebración de los jugadores de Victoria luego del primer gol. Foto Neptalí Romero.

Celebración de los jugadores de Victoria luego del primer gol. Foto Neptalí Romero.

Pero en la siguiente acción no perdonó el Tiburón. Tiro de esquina de Hebert Núñez, cabezazo de José Carlos López y se desvió Georgie Welcome, pero el "Meme" Salinas si la envió al fondo para el 1-1.

El segundo tiempo fue más prometedor por lo mostrado y el Tiburón envió a la cancha a su mejor atacante, Erick "Yío" Puerto, quien viene de marcar 17 goles en su primer campeonato en primera división.

De inmediato, Rembrandt Flores cedió a "Yío" Puerto y sacó un bombazo cerca al poste derecho de Esaú Flores. Fue el primer aviso del atacante sensación del torneo Apertura.

Manuel Meme Salinas festeja su anotación al minuto 21. Foto Neptalí Romero.

Manuel "Meme" Salinas festeja su anotación al minuto 21. Foto Neptalí Romero.

Y en otra ocasión peligrosa, "Bubi" Castillo habilitó por la zurda a Puerto, pero éste remató levemente desviado del poste izquierdo de los ceibeños.

El marcador no se movió más y la parte complementaria tuvo grandes lapsos sin acciones destacadas. Victoria terminó con uno menos al minuto 75 por la expulsión de Allan Banegas.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Platense: Javier Orobio, Yeison Arriola (Erick Puerto 46), Yoel Castillo (Carlos Castellanos 86), Brandon Santos, José Carlos López, Manuel Salinas (Eduardo Salinas 74), Rubén García, Heber Núñez (Rembrandt Flores 46), Ofir Padilla, Samuel Pozantes y Georgie Welcome (Daniel Carter Bodden 59). Técnico: Raúl Cáceres.

Gol: Manuel Salinas (21)

Amarilla: Rembrandt Flores (79)

Roja: No hubo

Victoria: Esaú Flores, Samuel Card, Ángel Cruz (Abner Portillo 53), Carlos Matute, Geovany Bueso, Allan Banegas, Marcelo Espinal, Kolton Kelly (Óscar Suazo 53), Yaudel Lahera (Lemuel Sevilla 83), Ángel Barrios y Carlos Bernárdez (Juan Carlos García 67). Técnico: Hernán la "Tota" Medina.

Gol: Yaudel Lahera (15)

Amarillas: Allan Banegas (51 y 75)

Roja: Allan Banegas (75)

Árbitro: Luis Mejía.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
