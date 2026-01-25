Jeaustin Campos está feliz al iniciar con triunfo y estalló contra un grupo de aficionados: "4 o 5 tipejos que solo vienen..."

Real España inició el torneo Clausura 2025-2026 con una <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-olancho-estreno-ambos-torneo-clausura-sede-horario-honduras-NP29048522" target="_blank">victoria de 2-0 sobre Olancho FC</a></b> en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.El resultado dejó más que satisfecho al entrenador costarricense Jeaustin Campos, quien afronta su cuarto campeonato con la Máquina, pero envió fuertes mensajes a un sector del público.