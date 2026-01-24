Tabla de posiciones Clausura y Descenso: Real España duerme como líder y CD Choloma sufre

Todo inició en la comunidad de San Francisco de la Paz en las pampas olanchanas y fue el Juticalpa FC que se llevó el triunfo con el 1-0 sobre el CD Choloma.

Comenzó el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras, fueron dos encuentros que se desarrollaron este sábado 24 de enero y quedan pendientes tres duelos este domingo 25.

Los Canecheros obtuvieron el primer triunfo en el campeonato actual y les ayuda, sobre todo, en la tabla general que define el descenso cuando todos desarrollen 40 partidos.

Juticalpa FC llegaron a 24 puntos en la tabla del descenso y se instalaron en la octava posición. Mientras que CD Choloma inició con el pie izquierdo, están en el oscuro y frío sótano con apenas 11 unidades, pero hay mucha tela por cortar en el torneo Clausura.

Y en el cierre de la jornada sabatina, Real España y Olancho FC se enfrentaron en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. La Máquina ganó 2-0 ante los Potros y de inmediato se subió al primer lugar del campeonato.

Este domingo se disputarán los encuentros: Platense y Victoria juegan en el estadio Morazán de San Pedro Sula (3:00 pm), en Choluteca los Lobos UPNFM y Marathón se miden desde las 5:15 pm.

El vigente bicampeón de Honduras, Olimpia, tiene su estreno oficial a partir de las 7:30 pm en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. En esta fecha fue Motagua quien descansó.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA