Tabla de posiciones Clausura y Descenso: Real España duerme como líder y CD Choloma sufre

Los Canecheros obtuvieron el primer triunfo en el campeonato actual y les ayuda, sobre todo, en la tabla general que define el descenso cuando todos desarrollen 40 partidos.Juticalpa FC llegaron a 24 puntos en la tabla del descenso y se instalaron en la octava posición. <b>Mientras que CD Choloma inició con el pie izquierdo</b>, están en el oscuro y frío sótano con apenas 11 unidades, pero hay mucha tela por cortar en el torneo Clausura.Y en el cierre de la jornada sabatina, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-olancho-estreno-ambos-torneo-clausura-sede-horario-honduras-NP29048522" target="_blank">Real España y Olancho FC</a></b> se enfrentaron en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. La Máquina ganó 2-0 ante los Potros y de inmediato se subió al primer lugar del campeonato.Este domingo se disputarán los encuentros: Platense y Victoria juegan en el estadio Morazán de San Pedro Sula (3:00 pm), en Choluteca los <b>Lobos UPNFM y Marathón se miden desde las 5:15 pm.</b>El vigente bicampeón de Honduras, <b>Olimpia</b>, tiene su estreno oficial a partir de las 7:30 pm en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. En esta fecha fue Motagua quien descansó.<b>TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</b>