A los Puskas 2026: así fue el tremendo golazo de volea de Darixon Vuelto en el Real España-Olancho

El partido estaba muy trabado, pero en el 41' Vuelto hizo lo que solo lo intentan los 'locos' y le ha salido un golazo descomunal que recorrerá el mundo, sin duda alguna.<br />Edson Palacios envió centro desde la derecha y Vuelto hizo lo que ni Messi ni Cristiano Ronaldo han podido hacer: no la dejó caer, la agarró de volea y todavía le dio de tres dedos para anotar el 1-0 del partido.<br />Harold Fonseca, portero de Olancho FC, solo se lanzó para la foto. Vuelto lo celebró a todo pulmón con sus compañeros y se ganó la tarjeta amarilla tras quitarse la camiseta. Tres minutos más tarde, Sayago hizo el 2-0 para el Real España frente a los Potros.<br />