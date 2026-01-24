Liga Nacional

A los Puskas 2026: así fue el tremendo golazo de volea de Darixon Vuelto en el Real España-Olancho

Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo han podido hacer el gol que hizo Darixon Vuelto: de volea, sin dejarla caer y de tres dedos.

2026-01-24

Ya tenemos el golazo del Torneo Clausura 2025-26 y eso que estamos en la primera fecha de la Liga Nacional de Honduras.

Darixon Vuelto es el protagonista de esta jornada con el golazo que acaba de hacer en el Real España vs Olancho en el debut de ambos clubes en el Clausura.

El partido estaba muy trabado, pero en el 41' Vuelto hizo lo que solo lo intentan los 'locos' y le ha salido un golazo descomunal que recorrerá el mundo, sin duda alguna.

Edson Palacios envió centro desde la derecha y Vuelto hizo lo que ni Messi ni Cristiano Ronaldo han podido hacer: no la dejó caer, la agarró de volea y todavía le dio de tres dedos para anotar el 1-0 del partido.

Harold Fonseca, portero de Olancho FC, solo se lanzó para la foto. Vuelto lo celebró a todo pulmón con sus compañeros y se ganó la tarjeta amarilla tras quitarse la camiseta. Tres minutos más tarde, Sayago hizo el 2-0 para el Real España frente a los Potros.

