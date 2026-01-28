¡Patinón del León! Olancho FC, con un jugador menos, puso en aprietos al Olimpia y le sacó el empate

Al minuto 26, Jorge Álvarez ejecutó un tiro libre directo donde el meta Harold Fonseca voló para evitar el primero del encuentro. Y seis minutos después los locales se quedaron con uno menos por la roja directa de Deyron Martínez tras una fuerte barrida contra Kevin Güity.En el complemento, indiscutiblemente el ingreso de Yeison Mejía fue un plus extra para un golpeado Olancho FC. Sin embargo, fue el León que abrió el marcador.Jorge "El Toro" Benguché anotó el 1-0 de cabeza tras el centro de Carlos "El Mango" Sánchez y un desvío de Nelson Múñoz. El potente atacante se estrenó como goleador en el torneo Clausura al minuto 51.