Liga Nacional

¡Patinón del León! Olancho FC, con un jugador menos, puso en aprietos al Olimpia y le sacó el empate

El encuentro de la jornada 2 dejó un resultado de 1-1 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

2026-01-28

La visita del Olimpia a la ciudad de Juticalpa no fue nada sencilla y Olancho FC por poco se lleva la victoria en la jornada 2 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Finalmente quedó el juego 1-1.

Olimpia se presentó con su equipo estelar al césped del estadio Juan Ramón Brevé Vargas y los Potros obligados a sumar producto de su mal estreno contra Real España en el inicio del campeonato.

¿Cuántos legionarios irán al Premundial? El DT de la Sub-17 está ilusionado con ir al Mundial de Qatar: "Este proceso tiene 11 meses"

Duelo parejo desde el pitazo inicial del joven José Valladares y poco a poco se fueron presentando fricciones a tal grado que cuatro jugadores fueron amonestados previo a un lanzamiento de tiro de esquina por agarrones y empujones.

Eran aproximaciones constantes de ambos plantes, por un lado Edwin Rodríguez, por el otro "Machuca" Ramírez metiendo presión en la zona baja.

Atentos todos los jugadores con la ejecución del tiro libre. Foto Alex Pérez.

Atentos todos los jugadores con la ejecución del tiro libre. Foto Alex Pérez.

Al minuto 26, Jorge Álvarez ejecutó un tiro libre directo donde el meta Harold Fonseca voló para evitar el primero del encuentro. Y seis minutos después los locales se quedaron con uno menos por la roja directa de Deyron Martínez tras una fuerte barrida contra Kevin Güity.

En el complemento, indiscutiblemente el ingreso de Yeison Mejía fue un plus extra para un golpeado Olancho FC. Sin embargo, fue el León que abrió el marcador.

Jorge "El Toro" Benguché anotó el 1-0 de cabeza tras el centro de Carlos "El Mango" Sánchez y un desvío de Nelson Múñoz. El potente atacante se estrenó como goleador en el torneo Clausura al minuto 51.

Benguché y Pinto, bien marcados en el encuentro. Foto Alex Pérez.

Benguché y Pinto, bien marcados en el encuentro. Foto Alex Pérez.

Omar Elvir y Clayvin Zúniga dieron mayor potencia a los Potros, que con el pasar de los minutos se fueron adueñando del esférico y Olimpia se replegó en su territorio.

Bombazo de Carlos Argueta directo al arco, no logró controlar el arquero Edrick Menjívar y en dos tiempos anotó Clayvin Zúniga el empate 1-1. Sorpresa total.

Óscar Almendarez por derecha y Yeison Mejía empujando el ataque, fue una buena combinación de los locales para lanzarse al ataque y mantener al Olimpia en su terreno.

El vuelo de Harold Fonseca tras un tiro libre de Jorge Álvarez. Foto Alex Pérez.

El vuelo de Harold Fonseca tras un tiro libre de Jorge Álvarez. Foto Alex Pérez.

El olimpismo respiró fuerte cuando en un tiro libre salió de la peor forma Edrick Menjívar, pero el cabezazo de los locales pasó saludando el poste. Por muy poco fue el segundo y lapidario.

El marcador no se iba a mover más, los 'potros' soportaron los ataques del Olimpia, equipo que tenía un hombre más en la cancha, pero no fue capaz de romper el cerrojo del equipo local.

REVIVÍ EL MINUTO A MINUTO DEL ENCUENTRO

FICHA TÉCNICA DEL JUEGO

Olancho FC: Harold Fonseca, Oscar Almendarez, Juan Lasso, Nelson Múñoz, Deyron Martínez, Diego Rodríguez (Diego Rodríguez 58), Jorlián Sánchez (Jorlián Sánchez 58), Cristian Cálix (Yeison Mejía 46), Carlos Argueta, Juan Delgado (Darling Murillo 83) y Marlon Ramírez (Henry Gómez 69) Técnico: Jhon Jairo López.

Gol: Clayvin Zúniga (60)

Amarillas: Múñoz, Delgado, Gómez, Argueta y Murillo.

Roja: Deyron Martínez (33)

Olimpia: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Bennett (Facundo Queiroz 46), Emanuel Hernández, Kevin Güity, Raúl García (Agustín Mulet 46), Jorge Álvarez (Edwin Lobo 84), José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché y Jerry Bengtson (Maynor Arzú 76). Técnico: Eduardo Espinel.

Gol: Jorge Benguché (51)

Amarillas: Benguché, Bennett, García, Álvarez, Pinto y Hernández.

Roja: No hubo

Árbitro: José Valladares.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Torneo Clausura
|
Olimpia
|
Olancho FC
|