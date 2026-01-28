¡Patinón del León! Olancho FC, con un jugador menos, puso en aprietos al Olimpia y le sacó el empate

La visita del Olimpia a la ciudad de Juticalpa no fue nada sencilla y Olancho FC por poco se lleva la victoria en la jornada 2 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Finalmente quedó el juego 1-1. Olimpia se presentó con su equipo estelar al césped del estadio Juan Ramón Brevé Vargas y los Potros obligados a sumar producto de su mal estreno contra Real España en el inicio del campeonato.

Duelo parejo desde el pitazo inicial del joven José Valladares y poco a poco se fueron presentando fricciones a tal grado que cuatro jugadores fueron amonestados previo a un lanzamiento de tiro de esquina por agarrones y empujones. Eran aproximaciones constantes de ambos plantes, por un lado Edwin Rodríguez, por el otro "Machuca" Ramírez metiendo presión en la zona baja.

Al minuto 26, Jorge Álvarez ejecutó un tiro libre directo donde el meta Harold Fonseca voló para evitar el primero del encuentro. Y seis minutos después los locales se quedaron con uno menos por la roja directa de Deyron Martínez tras una fuerte barrida contra Kevin Güity. En el complemento, indiscutiblemente el ingreso de Yeison Mejía fue un plus extra para un golpeado Olancho FC. Sin embargo, fue el León que abrió el marcador. Jorge "El Toro" Benguché anotó el 1-0 de cabeza tras el centro de Carlos "El Mango" Sánchez y un desvío de Nelson Múñoz. El potente atacante se estrenó como goleador en el torneo Clausura al minuto 51.

Omar Elvir y Clayvin Zúniga dieron mayor potencia a los Potros, que con el pasar de los minutos se fueron adueñando del esférico y Olimpia se replegó en su territorio. Bombazo de Carlos Argueta directo al arco, no logró controlar el arquero Edrick Menjívar y en dos tiempos anotó Clayvin Zúniga el empate 1-1. Sorpresa total. Óscar Almendarez por derecha y Yeison Mejía empujando el ataque, fue una buena combinación de los locales para lanzarse al ataque y mantener al Olimpia en su terreno.