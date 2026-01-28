Mira entrenar a Messi y no duda que Honduras clasificará al Mundial de Qatar Sub-17: "Admiro a Deybi Flores"

El chico estuvo jugando con Nicaragua anteriormente, pero finalmente llenó las expectativas y el entrenador Merling Paz lo eligió como el único legionario para la justa donde se medirán a Surinam, Guyana y Bermudas el 6, 8 y 10 de febrero en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Padilla López milita en Inter Miami CF Academy y cuenta que casi todos los días de entrenamiento logran ver a Lionel Messi y el resto de figuras en el club. Una experiencia que lo ha hecho crecer.

Leandro junto a sus demás compañeros están concentrados en la Casa de la H en la ciudad de Siguatepeque previo al desarrollo de los partidos del Premundial y donde solamente el líder irá al Mundial Sub-17 de Qatar a finales del presente 2026.



LEANDRO PADILLA Y SU ENTREVISTA CON DIEZ



¿Cómo ha sido esa experiencia representando a Honduras?

Ha sido muy buena, me tratan muy bien. He tenido buena comunicación con los profesores y el staff, todos somos una familia.



¿En qué ciudad naciste?

En Miami, Estados Unidos.



¿Tu padre y madre son hondureños?

Mi madre es de Nicaragua y mi padre de Honduras.



Tuviste la posibilidad de jugar con Nicaragua y con Estados Unidos ¿Por qué decides por Honduras?

Siempre he querido jugar con Honduras desde muy pequeño.



¿Qué futbolistas admiras de Honduras?

Deybi Flores, me gusta como juega. Yo juego igual como contención. A nivel internacional, Toni Kroos.



¿Ya habías venido a Honduras?

He venido como tres o cuatro veces, desde que me llamaron al primer microciclo y dos años antes estuve aquí.



¿Cómo ha sido el paso al Inter Miami?

Ha sido una muy bonita experiencia. Jugué en Weston FC era la misma liga contra Inter Miami y yo era defensa central. Ahí me llamaron.



¿Ahora cuánto tiempo tienes de jugar para Inter Miami?

Este es ya mi sexto año en el club.



¿Qué te ha sorprendido de estar con Inter Miami?

Cuando llegó Messi.



¿Qué sentiste?

Todos estábamos muy felices, ha sido el mejor jugador del mundo y llegar al club, fue sorprendente.



¿Lo has visto a Messi?

Los vemos siempre entrenar.



¿Alguna vez lograste hablar con él?

Cuando entrenamos, ahí lo saludamos.



¿Y David Ruiz?

Jugamos en el mismo club, yo pequeño y él en una categoría alta. Nos saludamos.



Con el Premundial ¿Cómo afrontar el torneo pensando en el Mundial?

Vamos a este torneo con confianza, nosotros vamos a clasificar al Mundial.



¿Cómo te imaginas ese debut contra Surinam en San Pedro Sula?

Algo muy bueno, será una muy buena experiencia. Me siento un poquito presionado al ser el único legionario. Igual, me siento bien.



¿Por qué todos los hondureños del Inter Miami son colochos?

(Risas) Es que cuando vine todo el mes, no he tenido el tiempo de cortarme el pelo.



¿Te dejarás cortarte el pelo por tus compañeros?

Sí, sí, claro. Todo. Las novias no importan ahorita, solo fútbol.



¿Sientes que puedes dar ese salto al primer equipo del Inter Miami?

Yo sí lo creo, tengo esa confianza en mí.