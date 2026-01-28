Mira entrenar a Messi y no duda que Honduras clasificará al Mundial de Qatar Sub-17: "Admiro a Deybi Flores"

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/messi-recibe-primera-humillacion-2026-historico-42-anos-se-burlo-inter-miami-anotandole-un-doblete-JO29050900" target="_blank">Inter Miami</a></b> cuenta con una constelación de futbolistas de origen hondureño donde el caso más sonado ha sido David Ruiz, compañero de Messi en el primer equipo y campeón en la MLS.<b>Leandro Padilla</b>, defensor central de 16 años, tiene sangre catracha gracias a su padre y su madre es oriunda de Nicaragua. Nació en Miami, Florida, pero ahora tiene la oportunidad de jugar el Premundial Sub-17.