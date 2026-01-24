Cristian Aleza, el técnico español con ADN del Barcelona que potencia al fútbol hondureño: "Llegada de Francis Hernández es de mucho valor"

La escuela española ha ido ganando terreno a nivel mundial y el fútbol hondureño no se ha quedado atrás. Más allá del ruido que ha generado la llegada de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/prensa-deportiva-de-espana-sobre-el-fichaje-de-francis-hernandez-seleccion-de-honduras-NK29014393" target="_blank">Francis Hernández</a></b> como director deportivo de la Selección Nacional, el aragonés Cristian Aleza, con un trabajo desde las bases en el organigrama de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), juega un papel importante en la formación de los nuevos talentos catrachos.Aleza dio sus primeros pasos en los banquillos en su natal Zaragoza, en donde nació su pasión por querer llegar a los jugadores con un mensaje de motivación y por cuidar de su bienestar. Posteriormente, <b>el destino lo llevó a La Masía del Barcelona</b>, una de las mejores academias de fútbol en todo el mundo en donde se empapó con el "ADN Barça", hasta que un día recibió una llamada desde Honduras, la cual no dudó en atender.