La Sub-17 de Honduras arranca con pie derecho en el Premundial de Concacaf: ¿cómo clasifica al Mundial?

¡Debut con triunfo! La Selección Femenina de Honduras se estrenó de la mejor manera en el Premundial Sub-17 de la Concacaf y lo hizo con un contundente 3-1 ante la anfitriona, Aruba este domingo 26 de enero. La "Mini H" arrancó con el pie derecho en la primera etapa en su camino rumbo al Mundial de esta categoría que se disputará este año en Marruecos. Las chicas, dirigidas por Mario Abadía, se impusieron ante las locales y dieron un enorme paso para liderar el Grupo D, donde también se encuentran Jamaica, Guyana y San Vicente y las Granadinas.

La Selección Femenina abrió el marcador con un gran disparo de Alexandra Merriam desde fuera del área y posteriormente aumentó la cuenta con un tanto de Allisson Suazo al 79'. dejó atrás a varias defensoras y definió con un disparo raso al fondo de la red. En la recta final del partido, Merriam aprovechó un mal despeje y selló su doblete en el partido. Las anfitrionas descontaron con un gol de Adannayah Breinburg al 90’+2’ de tiro libre. Con esto, la "H" Femenil debutó con un contundente 3-1 en el Estadio Guillermo Próspero Trinidad, Oranjestad y ya pone la mirada en su segundo duelo que se disputará este martes 27 de enero ante San Vicente y las Granadinas. De momento, las catrachas lideran el Grupo D con 3 puntos, seguida de Jamaica y Guyana con 1 unidad - estos igualaron en su debut en el Premundial Sub-17 (1-1)-, San Vicente y las Granadinas y Aruba se encuentran sin puntos.

Formato

Según informa el reglamento de la Concacaf, en la primera ronda se jugará en seis grupos (A, B, C, D, E y F), en donde luego del juego de todos contra todos de su grupo, el mejor equipo de cada encasillado y los dos mejores segundos puestos avanzaron a la Ronda Final. En esa etapa final se jugarán el pase al Mundial: ahí se dividirán en tres grupos de cuatro selecciones y solo los ganadores de cada uno y el mejor segundo lugar se clasificarán para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA.

Partidos restantes de la Sub-17