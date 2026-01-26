La Sub-17 de Honduras arranca con pie derecho en el Premundial de Concacaf: ¿cómo clasifica al Mundial?

La Selección Femenina abrió el marcador con un gran disparo de <b>Alexandra Merriam</b> desde fuera del área y posteriormente aumentó la cuenta con un tanto de Allisson Suazo al 79'. dejó atrás a varias defensoras y definió con un disparo raso al fondo de la red. En la recta final del partido, Merriam aprovechó un mal despeje y selló su doblete en el partido.Las anfitrionas descontaron con un gol de <b>Adannayah Breinburg </b>al 90’+2’ de tiro libre. Con esto, la "H" Femenil debutó con un contundente 3-1 en el Estadio Guillermo Próspero Trinidad, Oranjestad y ya pone la mirada en su segundo duelo que se disputará este martes 27 de enero ante San Vicente y las Granadinas.De momento, las catrachas lideran el Grupo D con 3 puntos, seguida de Jamaica y Guyana con 1 unidad - estos igualaron en su debut en el Premundial Sub-17 (1-1)-, San Vicente y las Granadinas y Aruba se encuentran sin puntos.