Emanuel Hernández mira a Juticalpa FC, pero advierte al América: "Dejaremos el alma en la cancha"

La evolución del equipo en las primeras jornadas del torneo Clausura y la mentalidad con la que encaran una seguidilla de partidos claves, incluido el compromiso internacional ante el América.

En medio de un calendario exigente, con pocas vacaciones ni una pretemporada convencional, Emanuel Hernández analizó el presente de Olimpia.

Con dos fechas ya disputadas en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras, Emanuel Hernández aseguró que Olimpia ha tenido que encontrar su mejor versión directamente en competencia.

“El equipo está agarrando ritmo en partidos”, afirmo el defensor, reconociendo que el poco tiempo de preparación ha sido un factor, pero no es una excusa. “No tenemos mucho tiempo para prepararnos, pero estamos concentrados y metidos en lo que queremos”, añadió mostrando confianza.

El zaguero albo fue sincero al evaluar el rendimiento mostrado en el partido anterior y aceptó que el equipo aún tiene margen de mejora. “No fue nuestro mejor partido, la verdad que no”, reconoció el defensa uruguayo, quien también valoró el esfuerzo del rival.

No obstante, dejo claro que el enfoque ya está puesto en lo que viene, comenzando por el duelo ante Juticalpa, al que calificó como “un partido muy difícil”, en una liga donde ningún equipo rival regala nada.

Al referirse al compromiso internacional por la Copa de Campeones Concacaf frente al América de México, Emanuel destacó la magnitud del reto y la responsabilidad que implica defender los colores del Olimpia “Va a ser un partido muy especial”, expresó, subrayando que el plantel debe estar a la altura de la historia del club.

“Tenemos que dejar el alma en la cancha para representar a Olimpia de la mejor manera”, señaló, dejando claro que se trata de un partido que se juega tanto con fútbol como con carácter.

El defensor también habló sobre la jerarquía y la exigencia que demandan este tipo de encuentro. “Sabemos que es un equipo poderoso”, dijo, antes de lanzar una de las frases más fuertes de la conferencia: “Esos partidos no podés regalar nada”.

Hernández insistió en que la concentración debe ser total y que la entrega debe ir más allá del límite habitual “Hay que dejar el 110, el 120 por ciento”, enfatizó.

En cuanto al aspecto físico, el central charrúa explicó que la falta de pretemporada ha sido un reto para el grupo, aunque destacó la adaptación progresiva. “Tuvimos muy pocos días de descanso”, recordó, mencionando incluso viajes como un factor que redujo el tiempo de recuperación.

Sin embargo, se mostro optimista: “Ya creo que estamos preparados para jugar 90 minutos”, resaltando que el día a día y la competencia constante han ayudado a recuperar ritmo.

Finalmente, el defensor del Olimpia hizo hincapié en la importancia de no adelantarse mentalmente al partido internacional y mantener la humildad. “La cabeza mía está en mañana”, afirmó, dejando claro que el primer objetivo es Juticalpa FC, rival de este sábado 31 de enero a las 7:30 de la noche.

“Primero es mañana, después será el martes (ante América)”, reiteró, destacando además la fortaleza del grupo. “Si no está uno, va a estar el otro”, concluyó, dando a resaltar la competencia interna y el compromiso colectivo como claves para afrontar lo que se viene.