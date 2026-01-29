América logra su fichaje de lujo en medio de polémicas y de comenzar la serie contra Olimpia en Concacaf

Las Águilas la pasan mal en el actual campeonato local donde en dos jornadas apenas suman dos puntos de nueve posibles y esto ha generado un fin de polémicas alrededor.

El América de México finalmente logró concretar el fichaje que tanto estaba esperando para este 2026 y no le resultó nada fácil pensando en levantarse en la Liga MX y de no fallar en la Concacaf Champions Cup.

Desde el mal manejo del plantel por parte del técnico brasileño André Jardine y duros señalamientos contra los jugadores y directiva, el América ha estado en el centro del huracán.

Este jueves 29 de enero los medios mexicanos reportan que América llegó finalmente a un acuerdo para el fichaje del brasileño Raphael Veiga procedente de Palmeiras.

Fuentes cercanas indican que una de las figuras del Verdao se unirá a las Águilas mediante un préstamo hasta finales de 2026, con un cargo de 1,5 millones de dólares. El acuerdo también incluiría una opción de compra.

La compra total sería alrededor de 6 millones de dólares si el América finalmente se decide en comprar al mediocampista de 30 años y uno de los mejores jugadores de la Serie A brasileña.

América se prepara para jugar este sábado 31 de enero a las 4 de la tarde frente al Necaxa, luego el martes 3 de febrero se medirá contra el Olimpia (8 de la noche) en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

La vuelta de esta serie se desarrollará el próximo miércoles 11 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes, de la Ciudad de México desde las 7 de la noche.