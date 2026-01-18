Chivas es puntero y América agudiza su crisis: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Mexicana

Muy de cerca marcha el <b>bicampeón Toluca</b>, que ocupa la <b>segunda posición</b> con <b>siete unidades</b>, producto de dos triunfos y un empate. Los Diablos Rojos mantienen la línea competitiva que los llevó a dominar el fútbol mexicano en torneos recientes y se perfilan nuevamente como uno de los principales candidatos al título.En puestos de liguilla directa aparecen clubes como <b>Monterrey, Cruz Azul y Atlas</b>, todos con seis puntos, mientras que <b>Pumas y Tijuana</b> se mantienen en la pelea con cinco unidades. La paridad en la zona media de la tabla anticipa una lucha cerrada por los lugares de clasificación conforme avance el certamen.La cara opuesta del inicio la vive el <b>América</b>, que tras <b>empatar en la tercera jornada</b> continúa sin conocer la victoria y acumula <b>tres partidos consecutivos sin ganar</b>. Este arranque irregular ha generado inquietud en el entorno azulcrema, que esperaba un inicio más sólido de uno de los planteles más fuertes del torneo y ahora deberá reaccionar rápido para no rezagarse en la clasificación.