Chivas es puntero y América agudiza su crisis: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Mexicana

En lo más alto aparece Guadalajara , que se consolidó como líder absoluto luego de sumar nueve puntos de nueve posibles , con pleno de victorias y un balance positivo en goles. El buen momento de Chivas lo coloca como el equipo más regular en este inicio de torneo, mostrando orden defensivo y efectividad ofensiva en sus primeros compromisos.

La Liga MX empieza a tomar forma tras disputarse las primeras tres jornadas , dejando ya movimientos importantes en la tabla de posiciones. El arranque del torneo ha mostrado a equipos sólidos desde el inicio, mientras otros de peso todavía no logran despegar, generando expectativa y presión temprana en el campeonato.

Muy de cerca marcha el bicampeón Toluca, que ocupa la segunda posición con siete unidades, producto de dos triunfos y un empate. Los Diablos Rojos mantienen la línea competitiva que los llevó a dominar el fútbol mexicano en torneos recientes y se perfilan nuevamente como uno de los principales candidatos al título.

En puestos de liguilla directa aparecen clubes como Monterrey, Cruz Azul y Atlas, todos con seis puntos, mientras que Pumas y Tijuana se mantienen en la pelea con cinco unidades. La paridad en la zona media de la tabla anticipa una lucha cerrada por los lugares de clasificación conforme avance el certamen.

La cara opuesta del inicio la vive el América, que tras empatar en la tercera jornada continúa sin conocer la victoria y acumula tres partidos consecutivos sin ganar. Este arranque irregular ha generado inquietud en el entorno azulcrema, que esperaba un inicio más sólido de uno de los planteles más fuertes del torneo y ahora deberá reaccionar rápido para no rezagarse en la clasificación.