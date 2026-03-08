Con 40 años y sigue haciendo esto: Gignac ingresa en el tramo final y firma un golazo para el triunfo de Tigres ante Rayados

Este sábado, el <b>Cruz Azul</b> se confirmó como líder al golear por 3-0 al <b>San Luis</b> con anotaciones del argentino <b>Agustín Palavecino</b>, el uruguayo<b> Gabriel Fernández </b>y <b>Andrés Montaño</b>.<b>Cruz Azul</b> sigue en la cima tras ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del bicampeón <b>Toluca</b>, que hoy recibirá al <b>Juárez FC</b>, y de las <b>Chivas de Guadalajara</b>, que vencieron al <b>Atlas </b>por 1-2 en el clásico tapatío. Las <b>Chivas </b>de <b>Gabriel Milito</b> fueron de menos a más y se impusieron con anotaciones de<b> Armando González</b> y <b>Ángel Sepúlveda</b>, luego de que <b>Paulo Ramírez</b> abriera el marcador en favor del <b>Atlas</b>.