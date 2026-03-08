Con 40 años y sigue haciendo esto: Gignac ingresa en el tramo final y firma un golazo para el triunfo de Tigres ante Rayados

André Pierre Gignac se confirmó este sábado como una leyenda de los Tigres al darle el agónico triunfo por 1-0 sobre Monterrey en el clásico regio del fútbol mexicano, con un tanto en los últimos minutos. En el que pudo ser su último encuentro contra Rayados, el rival más enconado de los Tigres, Gignac entró a la cancha en el minuto 80 y en el 90+2 decidió el duelo de la décima jornada del campeonato.

En la primera mitad, Tigres, que tuvo la posesión de la pelota 56-44% a su favor, fue un poco mejor, pero ninguno de los dos cuadros remató a puerta en un enfrentamiento con momentos de mucho tráfico en mitad de la cancha y numerosas faltas. Ambos equipos salieron a buscar goles en la segunda parte, en la que, otra vez, se enredaron en la mitad de la cancha y pisaron poco el área rival. El argentino Guido Pizarro envió a la cancha en el minuto 80 a Gignac por el uruguayo Rodrigo Aguirre. Animado por los hinchas, el francés de 40 años buscó la puerta contraria y en el tiempo de descuento se convirtió en el héroe de los felinos, al aceptar un balón del brasileño Joaquím y anotar con un soberbio derechazo. Tigres llegó a cinco victorias, un empate, cuatro derrotas y 16 puntos para subir al sexto lugar con nueve unidades menos que el líder Cruz Azul y tres encima del Monterrey, colocado noveno de la tabla de posiciones.

Este sábado, el Cruz Azul se confirmó como líder al golear por 3-0 al San Luis con anotaciones del argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño. Cruz Azul sigue en la cima tras ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del bicampeón Toluca, que hoy recibirá al Juárez FC, y de las Chivas de Guadalajara, que vencieron al Atlas por 1-2 en el clásico tapatío. Las Chivas de Gabriel Milito fueron de menos a más y se impusieron con anotaciones de Armando González y Ángel Sepúlveda, luego de que Paulo Ramírez abriera el marcador en favor del Atlas.

En otros encuentro del sábado, el ecuatoriano Enner Valencia le dio al Pachuca un triunfo por 2-1 al Puebla y el América derrotó por 1-2 al Querétaro con goles del uruguayo Brian Rodríguez y Patricio Salas, en tanto Alí Ávila descontó por los 'Gallos blancos'. La décima jornada, que comenzó el viernes con el 4-2 del Mazatlán sobre el León y el 0-1 de los Pumas ante Necaxa, concluirá hoy cuando Toluca reciba al Juárez FC y Tijuana al Santos Laguna.