Sergio Ramos liquidó al presidente de Monterrey tras su salida: "Que deje de vender humo; eso no lo dice y lo tapan"

La respuesta de <b>Ramos </b>no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el defensa, que ya no forma parte del cuadro regiomontano desde diciembre de 2025, arremetió con dureza por las declaraciones del mandatario. En su mensaje, el zaguero revela que fue el propio <b>'Tato' </b>quien le otorgó el permiso para asistir a los Grammy, y le pidió dejar de "vender humo" y hablar con los medios sobre lo sucedido."El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya", expresó el español en Instagram. "Permiso también le dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. ¡Arriba el Monterrey!", cerró <b>Ramos</b>.