Futbol Mexicano

Sergio Ramos liquidó al presidente de Monterrey tras su salida: "Que deje de vender humo; eso no lo dice y lo tapan"

El zaguero español respondió a unas declaraciones del 'Tato' Noriega sobre los permisos que recibía cuando estaba en el club.

  • Sergio Ramos liquidó al presidente de Monterrey tras su salida: Que deje de vender humo; eso no lo dice y lo tapan
2026-02-20

Sergio Ramos encendió una polémica relacionada con su paso por Monterrey al responder de forma directa a las declaraciones de José Antonio 'Tato' Noriega, presidente del club, quien recientemente habló sobre la participación del defensor en los Premios Grammy durante la temporada del equipo en la Liga MX.

En una entrevista concedida a RG La Deportiva, el 'Tato' Noriega aseguró que ciertas actividades extradeportivas de Ramos, como su incursión en la música y su presencia en los Grammy, donde incluso entregó un premio, "no estaban planificadas".

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX

Según el directivo, todo esto surgió de manera inesperada, admitiendo que fue informado justo en el momento en que el jugador solicitó el permiso correspondiente.

Noriega afirma que aquello "no generó un problema" dentro de la institución, pero "pudo haber sido en un momento no ideal o no oportuno".

La respuesta de Ramos no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el defensa, que ya no forma parte del cuadro regiomontano desde diciembre de 2025, arremetió con dureza por las declaraciones del mandatario.

En su mensaje, el zaguero revela que fue el propio 'Tato' quien le otorgó el permiso para asistir a los Grammy, y le pidió dejar de "vender humo" y hablar con los medios sobre lo sucedido.

"El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya", expresó el español en Instagram.

"Permiso también le dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. ¡Arriba el Monterrey!", cerró Ramos.

Sergio Ramos se olvida del fútbol y sorprende a todos con su nuevo deporte tras quedarse sin equipo: "Seis asaltos..."

Esto solo refleja una tensión latente entre el central español y la directiva, que se suma a la discusión sobre su rendimiento y sus actividades fuera del terreno de juego durante su estadía en México.

Aunque Noriega trató de enmarcar su comentario como una explicación general, la respuesta de Ramos generó un debate más amplio sobre la comunicación interna del club y la relación con sus figuras.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Instagram
|
Liga MX
|
Sergio Ramos
|
Monterrey
|