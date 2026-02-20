Sergio Ramos liquidó al presidente de Monterrey tras su salida: "Que deje de vender humo; eso no lo dice y lo tapan"

Sergio Ramos encendió una polémica relacionada con su paso por Monterrey al responder de forma directa a las declaraciones de José Antonio 'Tato' Noriega, presidente del club, quien recientemente habló sobre la participación del defensor en los Premios Grammy durante la temporada del equipo en la Liga MX.

En una entrevista concedida a RG La Deportiva, el 'Tato' Noriega aseguró que ciertas actividades extradeportivas de Ramos, como su incursión en la música y su presencia en los Grammy, donde incluso entregó un premio, "no estaban planificadas".

Según el directivo, todo esto surgió de manera inesperada, admitiendo que fue informado justo en el momento en que el jugador solicitó el permiso correspondiente.

Noriega afirma que aquello "no generó un problema" dentro de la institución, pero "pudo haber sido en un momento no ideal o no oportuno".