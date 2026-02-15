Chivas aprovecha el mal juego de América y se queda con el clásico de México: así queda la tabla de posiciones de la Liga MX

Armando González, el delantero mexicano revelación en la liga, convirtió su quinto gol del campeonato para confirmar a las Chivas en el primer lugar.

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito vencieron este sábado por 1-0 al América en el derbi del fútbol mexicano para mantenerse como líderes del torneo Clausura, con seis triunfos en seis partidos.

El Guadalajara dominó los primeros 20 minutos ante un América al que le costó reaccionar; González falló con un golpe de zurda en el minuto 2, y Richard Ledezma, de forma parecida en el 13, pero después las Águilas emparejaron las acciones.

En el 41, la 'hormiga' González puso delante a las Chivas. En un tiro de esquina, el delantero aceptó un balón y de zurda lo metió en la red.

Los dos cuadros dejaron ir oportunidades en la segunda mitad; el guardameta de américa, Ángel Malagón, secó dos oportunidades de gol de González, en tanto América, que cerró mejor, creó peligro por las bandas y en el 65 con un remate de Henry Martin.

Guadalajara suma 18 puntos, en tanto América aparece décimo de la tabla con ocho unidades y es el equipo de peor ofensiva con una frecuencia de medio gol por partido.

Antes, el español Sergio Canales convirtió un gol para darle a los Rayados de Monterrey una victoria por 1-0 sobre el León y subir a los regios al quinto lugar de la clasificación.

En otros encuentros de este sábado, el Necaxa venció por 1-2 al Juárez FC, Pachuca por 3-1 al Atlas y San Luis, por 3-0 a Querétaro.

Con goles de los argentinos Julián Carranza y Javier Ruiz, el Necaxa fue de menos a más para vencer al Juárez.