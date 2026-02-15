Chivas aprovecha el mal juego de América y se queda con el clásico de México: así queda la tabla de posiciones de la Liga MX

El Guadalajara dominó los primeros 20 minutos ante un América al que le costó reaccionar; González falló con un golpe de zurda en el minuto 2, y Richard Ledezma, de forma parecida en el 13, pero después las Águilas emparejaron las acciones.En el 41, la 'hormiga' González puso delante a las Chivas. En un tiro de esquina, el delantero aceptó un balón y de zurda lo metió en la red.Los dos cuadros dejaron ir oportunidades en la segunda mitad; el guardameta de américa, Ángel Malagón, secó dos oportunidades de gol de González, en tanto América, que cerró mejor, creó peligro por las bandas y en el 65 con un remate de Henry Martin.Guadalajara suma 18 puntos, en tanto América aparece décimo de la tabla con ocho unidades y es el equipo de peor ofensiva con una frecuencia de medio gol por partido.Antes, el español Sergio Canales convirtió un gol para darle a los Rayados de Monterrey una victoria por 1-0 sobre el León y subir a los regios al quinto lugar de la clasificación.En otros encuentros de este sábado, el Necaxa venció por 1-2 al Juárez FC, Pachuca por 3-1 al Atlas y San Luis, por 3-0 a Querétaro.Con goles de los argentinos Julián Carranza y Javier Ruiz, el Necaxa fue de menos a más para vencer al Juárez.