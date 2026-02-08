América se impone sobre Monterrey antes de recibir a Olimpia; Toluca se deja empatar de Cruz Azul

En otro de los partidos del fútbol mexicano, <b>José Paradela</b> le dio el empate a Cruz Azul ante el bicacampeón <b>Toluca </b>(1-1) y se acomodó como tercero de la clasificación.Después de que los 'Diablos Rojos' tomaran ventaja con una diana del portugués <b>Paulinho</b>, la 'Máquina' respondió en los compases finales del encuentro y rescató la igualada con un tanto de <b>Paradela </b>al 77'.<b>Armando González</b>, del <b>Guadalajara</b>, y <b>Paradela </b>llegaron a cuatro dianas, una menos que el italiano <b>Joao Pedro</b>, quien quedó sólo como mejor goleador del torneo al anotar por quinta vez en la derrota del <b>San Luis</b> 4-1 ante <b>Necaxa</b>.