América se impone sobre Monterrey antes de recibir a Olimpia; Toluca se deja empatar de Cruz Azul

Se disputó la jornada 5 del Clausura mexicano y el Club América consiguió su segundo triunfo tras imponerse de local por la mínima sobre Monterrey (1-0) con el único tanto de Alejandro Zendejas. El equipo dirigido por André Jardine no había tenido su mejor comienzo, pero ahora ha logrado dos victorias consecutivas en la Liga ante Necaxa y Monterrey que los coloca en el quinto puesto de la tabla con seis unidades.

Cabe recordar que la próxima cita del América será la vuelta contra el Olimpia por la Champions de Concacaf, antes de afrontar el clásico frente a las Chivas del Guadalajara, líder del torneo con paso perfecto. Las águilas derrotaron al Olimpia el pasado martes por 1-2 en el Estadio Nacional de Tegugicalpa y buscarán sellar la clasificación a la siguiente ronda este miércoles jugando en casa. Los leones llegarán a este encuentro luego de vencer a Lobos UPNFM también por 1-0.

En otro de los partidos del fútbol mexicano, José Paradela le dio el empate a Cruz Azul ante el bicacampeón Toluca (1-1) y se acomodó como tercero de la clasificación. Después de que los 'Diablos Rojos' tomaran ventaja con una diana del portugués Paulinho, la 'Máquina' respondió en los compases finales del encuentro y rescató la igualada con un tanto de Paradela al 77'. Armando González, del Guadalajara, y Paradela llegaron a cuatro dianas, una menos que el italiano Joao Pedro, quien quedó sólo como mejor goleador del torneo al anotar por quinta vez en la derrota del San Luis 4-1 ante Necaxa.