América sorprende con anuncio previo al partido ante Olimpia por la Concacaf Champions Cup: "Hola, ya estoy aquí..."

<b>Veiga </b>llega para fortalecer la ofensiva de las Águilas que han sufrido las bajas del español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/alvaro-fidalgo-fichaje-real-betis-liga-espanola-contrato-firmo-2030-baja-america-traspaso-LO29143484" target="_blank">Álvaro Fidalgo</a></b>, el francés <b>Allan Saint-Maximin</b>, y estén a la espera de que se concrete la del uruguayo <b>Rodrigo Aguirre</b>.<b>Raphael Veiga </b>se distingue por su efectividad en partidos determinantes y ayudó al <b>Palmeiras </b>a sumar 11 títulos: 2 Copas Libertadores de América, 2 Brasileiraos, 1 Copa de Brasil, 4 campeonatos paulistas, 1 Recopa Sudamericana y 1 Supercopa de Brasil, finales en las que convirtió 12 tantos.