Técnico de Monterrey se pronunció sobre el posible fichaje de Griezmann: ¿jugará en México?

Domenec Torrent fue consultado acerca de los rumores que colocan al delantero francés en 'Rayados'.

2026-01-14

Antoine Griezmann fue colocado en el fútbol mexicano. La prensa española publicó ayer que el delantero del Atlético de Madrid ya tendría una oferta sobre la mesa de Monterrey con la intención de ficharlo de cara a la próxima temporada.

Los 'Rayados' vencieron anoche al Necaxa (0-2) por la segunda jornada del Clausura de la Liga MX y, tras el partido, el técnico Domenec Torrent se pronunció en conferencia de prensa sobre los rumores de la llegada del atacante francés.

"Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto, es una locura. Tenemos el cupo lleno y esto es lo primero, lo segundo que decimos cosas imposibles, por salud mental no leo nada, no miro redes sociales porque son barbaridades", aseguró el DT de Monterrey para desmentir que su equipo esté bucando el fichaje de Griezmann.

"El año pasado salió que me peleé con Lucas Ocampos y no tiene vergüenza ni para rectificar, que el vestidor estaba roto, ahora que queremos fichar y la verdad no me interesa, me interesa el partido de hoy, que es un campo complicado y un equipo que ataca mucho, si la gente está feliz y ellos dicen cosas sin sentido, que ven a la cara a sus papás, a sus hijos, bueno pues dale, que digan lo que quieran, eso no puedo controlar", añadió.

Por otro lado, Torrent resaltó la labor que tuvo Sergio Canales, quien falló un penal en el partido de la primera jornada frente al Toluca.

"Sergio que me falle un penal me da igual, porque falla el que quiere patear, es un jugador fiable en penales, se resbaló y punto. Hace campeonatos que da mucho para Rayados, él estuvo muy bien, es el que mueve todo un poco", explicó.

"Óliver ha hecho un partidazo, Iker ha estado bien, Roberto yendo al espacio, los laterales, Carlos Salcedo que casi está a su nivel, Guzmán que ha estado espectacular, Mochis ha parado cuando debía. Hemos cambiado toda la defensa, no porque no lo hicieran bien, sino porque en tres días tenemos Mazatlán", cerró el DT.

Tras conseguir su primer triunfo, Monterrey se medirá el viernes al Mazatlán en condición de visitante, en el cotejo de la tercera fecha.

