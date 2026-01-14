Técnico de Monterrey se pronunció sobre el posible fichaje de Griezmann: ¿jugará en México?

"Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto, es una locura. Tenemos el cupo lleno y esto es lo primero, lo segundo que decimos cosas imposibles, por salud mental no leo nada, no miro redes sociales porque son barbaridades", aseguró el DT de <b>Monterrey </b>para desmentir que su equipo esté bucando el fichaje de <b>Griezmann</b>."El año pasado salió que me peleé con Lucas Ocampos y no tiene vergüenza ni para rectificar, que el vestidor estaba roto, ahora que queremos fichar y la verdad no me interesa, me interesa el partido de hoy, que es un campo complicado y un equipo que ataca mucho, si la gente está feliz y ellos dicen cosas sin sentido, que ven a la cara a sus papás, a sus hijos, bueno pues dale, que digan lo que quieran, eso no puedo controlar", añadió.