Técnico de Monterrey se pronunció sobre el posible fichaje de Griezmann: ¿jugará en México?

Antoine Griezmann fue colocado en el fútbol mexicano. La prensa española publicó ayer que el delantero del Atlético de Madrid ya tendría una oferta sobre la mesa de Monterrey con la intención de ficharlo de cara a la próxima temporada. Los 'Rayados' vencieron anoche al Necaxa (0-2) por la segunda jornada del Clausura de la Liga MX y, tras el partido, el técnico Domenec Torrent se pronunció en conferencia de prensa sobre los rumores de la llegada del atacante francés.

"Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto, es una locura. Tenemos el cupo lleno y esto es lo primero, lo segundo que decimos cosas imposibles, por salud mental no leo nada, no miro redes sociales porque son barbaridades", aseguró el DT de Monterrey para desmentir que su equipo esté bucando el fichaje de Griezmann. "El año pasado salió que me peleé con Lucas Ocampos y no tiene vergüenza ni para rectificar, que el vestidor estaba roto, ahora que queremos fichar y la verdad no me interesa, me interesa el partido de hoy, que es un campo complicado y un equipo que ataca mucho, si la gente está feliz y ellos dicen cosas sin sentido, que ven a la cara a sus papás, a sus hijos, bueno pues dale, que digan lo que quieran, eso no puedo controlar", añadió.