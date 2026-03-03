Internacionales

Cinco bajas y una misión compleja: la convocatoria del Barcelona para remontar ante el Atlético en la Copa del Rey

Lewandowski, lesionado, y Eric García, sancionado, principales bajas en la lista del Barça.

    Hansi Flick debe remontar con cinco bajas en su convocatoria.

     Kevyn Oseguera
2026-03-03

El delantero Robert Lewandowski, lesionado, y el defensa Eric García, sancionado, son las principales bajas del Barcelona para intentar remontar este martes en el Spotify Camp Nou la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid tras el 4-0 de la ida.

El delantero polaco sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo en el último partido frente al Villarreal, mientras que el zaguero catalán fue expulsado en el duelo de ida de la eliminatoria disputado en Madrid.

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, ha dado a conocer este martes una lista de convocados en la que tampoco figuran los lesionados Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

El Barcelona buscará el pase a la final de la competición del KO con los siguientes futbolistas: Joan García, Szczesny, Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).

Convocatoria del Barcelona para enfrentar a Atlético

EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
