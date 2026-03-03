Cinco bajas y una misión compleja: la convocatoria del Barcelona para remontar ante el Atlético en la Copa del Rey

El delantero Robert Lewandowski, lesionado, y el defensa Eric García, sancionado, son las principales bajas del Barcelona para intentar remontar este martes en el Spotify Camp Nou la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid tras el 4-0 de la ida.

El delantero polaco sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo en el último partido frente al Villarreal, mientras que el zaguero catalán fue expulsado en el duelo de ida de la eliminatoria disputado en Madrid.