Cinco bajas y una misión compleja: la convocatoria del Barcelona para remontar ante el Atlético en la Copa del Rey

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, ha dado a conocer este martes una lista de convocados en la que tampoco figuran los lesionados Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.El Barcelona buscará el pase a la final de la competición del KO con los siguientes futbolistas: Joan García, Szczesny, Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).