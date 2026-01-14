Chivas amarra el liderato con triunfo agónico y Salomón Rondón regresa con gol; Monterrey cumple de visita

El Guadalajara que dirige el técnico argentino, Gabriel Milito, derrotó por 0-1 al Juárez FC este martes con un gol de último minuto y saltaron al liderato del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Yael Padilla aprovechó un despiste de la defensa, aceptó un servicio de Ricardo Marín, entró al área y de pierna zurda envió el balón a la red para resolver un partido parejo correspondiente a la segunda fecha.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX

Los dos equipos dejaron ir oportunidades de tomar ventaja en la primera mitad, en la que se neutralizaron.

En la segunda parte volvieron a salir en busca de goles y fueron las Chivas las que en el 58' dejaron ir una buena jugada ofensiva, cuando el portero Sebastián Jurado despejó un remate de Bryan González.

El portugués Ricardinho rozó la posibilidad del gol de Juárez en el 77', pero su cabezazo salió desviado.

Cuando parecía que el empate era cuestión de tiempo, el canterano Padilla convirtió y le dio a las Chivas su segunda victoria en dos jornadas para auparlo al liderato.

