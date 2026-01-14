Chivas amarra el liderato con triunfo agónico y Salomón Rondón regresa con gol; Monterrey cumple de visita

En los otros duelos de este martes, el <b>Monterrey </b>superó por 2-0 al <b>Necaxa </b>y <b>Puebla </b>venció 2-1 al <b>Mazatlán</b>Los 'Rayados' del técnico español, <b>Domenec Torrent</b>, se llevaron los primeros tres puntos del torneo con goles de <b>Germán Berterame</b> y el mexicano <b>Iker Fimbres</b>.Antes,<b> Esteban Lozano</b> y <b>Édgar Guerra</b> convirtieron para decidir la victoria del <b>Puebla </b>sobre un <b>Mazatlán </b>que hizo el descuento por medio de <b>Facundo Almada</b>. La jornada concluye este miércoles con los partidos en que<b> Cruz Azul</b> recibirá al <b>Atlas</b>, <b>Querétaro </b>al <b>Tijuana</b>, <b>América </b>al <b>San Luis</b>, <b>Tigres </b>a los <b>Pumas </b>y <b>Toluca </b>al <b>Santos Laguna</b>.