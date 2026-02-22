Cruz Azul acabó con el invicto de las Chivas en un partidazo: así queda la tabla de posiciones en la Liga MX

El Cruz Azul acabó este sábado con el invicto del Guadalajara tras vencerlo por 2-1 en un trepidante partido que se disputó en el Estadio Cuauhtémoc (Puebla) por la jornada siete del Clausura 2026 en la Liga MX. El uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández y Carlos Rodríguez anotaron para el triunfo de la 'Máquina', en tanto Ángel Sepúlveda, exdelantero de los azules, descontó por las Chivas del estratega Gabriel Milito, que perdieron el paso perfecto, aunque siguen como líderes del certamen.

Los primeros 30 minutos fueron intensos, con ambos cuadros en busca de la puerta contraria hasta que en el minuto 34, Fernández aceptó un balón del argentino Agustín Palavecino y de cabeza puso el 1-0. Guadalajara reaccionó y estuvo cerca de empatar en los instantes finales del primer tiempo. En el segundo lapso mantuvo el dominio y en el 68' creó peligro con una llegada de Hugo Camberos, detenido por el defensa colombiano Willer Ditta. En el 79' Camberos estrelló el balón en el travesaño y fue en el 81', cuando Sepúlveda empató con un golpe de cabeza, con asistencia de Ricardo Marín. Cruz Azul fue paciente y en el 84' firmó la victoria con un cabezazo de Rodríguez tras un córner de Palavecino para llegar a cinco victorias, un empate, una derrota y 16 puntos; los celestes apareen en segundo lugar, con dos unidades menos que las Chivas y una encima del campeón Toluca que un par de horas antes goleó por 0-3 al Necaxa.

En los otros duelos de este sábado, el León derrotó por 2-1 al Santos y Atlas venció por 3-2 al San Luis. El viernes, el América del entrenador brasileño André Jardine pasó por encima del Puebla y con una goleada por 0-4, con anotaciones de Raphael Veiga, Isaías Violante, Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga. En otro encuentro, Pachuca le ganó por 1-2 a los Tigres con goles del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy. Este domingo el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales visitará a los Pumas UNAM y Juárez FC al Querétaro para cerrar la jornada