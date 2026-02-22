Cruz Azul acabó con el invicto de las Chivas en un partidazo: así queda la tabla de posiciones en la Liga MX

Los primeros 30 minutos fueron intensos, con ambos cuadros en busca de la puerta contraria hasta que en el minuto 34, <b>Fernández</b> aceptó un balón del argentino <b>Agustín Palavecino</b> y de cabeza puso el 1-0.<b>Guadalajara </b>reaccionó y estuvo cerca de empatar en los instantes finales del primer tiempo. En el segundo lapso mantuvo el dominio y en el 68' creó peligro con una llegada de <b>Hugo Camberos</b>, detenido por el defensa colombiano <b>Willer Ditta</b>.En el 79' <b>Camberos </b>estrelló el balón en el travesaño y fue en el 81', cuando <b>Sepúlveda </b>empató con un golpe de cabeza, con asistencia de <b>Ricardo Marín</b>.<b>Cruz Azul</b> fue paciente y en el 84' firmó la victoria con un cabezazo de <b>Rodríguez</b> tras un córner de <b>Palavecino </b>para llegar a cinco victorias, un empate, una derrota y 16 puntos; los celestes apareen en segundo lugar, con dos unidades menos que las <b>Chivas </b>y una encima del campeón <b>Toluca </b>que un par de horas antes goleó por 0-3 al <b>Necaxa</b>.