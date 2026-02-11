André Jardine deja su último mensaje a Olimpia tras sacarlo de Concacaf y el motivo por el que salió frustrado: "Es de todos"

<b><a href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/america-elimina-al-olimpia-en-primera-ronda-de-la-champions-de-concacaf-EP29264451">Olimpia no pudo ante el América</a></b> y lo único que se pudo traer de la Ciudad de México fue un amargo 0-0 que le dio la clasificación a Las Águilas a los octavos de final de la Concachampions 2026.Una aburrida igualada no tuvo nada que ver con la vibrante ida 1-2 y André Jardine, que tiene como gran objetivo ganar la competencia, salió frustrado por todo lo que pasó en la vuelta.