Futbol Mexicano

André Jardine deja su último mensaje a Olimpia tras sacarlo de Concacaf y el motivo por el que salió frustrado: "Es de todos"

El DT del América dio la cara en conferencia de prensa luego de eliminar a Olimpia en la primera ronda de la Concachampions 2026.

    André Jardine salió frustrado a pesar de que América eliminó a Olimpia de la Concachampions.

     Kevyn Oseguera
2026-02-11

Olimpia no pudo ante el América y lo único que se pudo traer de la Ciudad de México fue un amargo 0-0 que le dio la clasificación a Las Águilas a los octavos de final de la Concachampions 2026.

Una aburrida igualada no tuvo nada que ver con la vibrante ida 1-2 y André Jardine, que tiene como gran objetivo ganar la competencia, salió frustrado por todo lo que pasó en la vuelta.

El DT del América le dio mérito al trabajo de Olimpia, pero asegura que el 0-0 para el conjunto de Coapa no está nada bien y más cuando terminó con todos sus delanteros en el terreno de juego.

Las palabras de André Jardine tras eliminar al Olimpia

La ausencia de Zendejas: "Entrenó ayer, hoy se probó y no se sentía tan confiado por el tema como salió en el último partido. No nos conviene arriesgar a jugadores que no están con la sensación de estar al 100%. Vamos a ver cómo avanza después para ver si va a poder estar contra Chivas".

Un amargo 0-0 en la vuelta: "La frustración es por el club donde estamos parados, sabemos que entramos a todos los partidos a ganar, para meter goles. Entonces cuando no los haces será siempre un partido donde vamos a salir frustrados".

Y agregó: "No estamos acostumbrados a no meter goles y esta frustración es de todos. De la gente, de los jugadores y el cuerpo técnico, pero sabemos que tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. Ante Chivas tenemos que ser más fuertes".

Reconoce el trabajo de Olimpia: "Hay que darle el mérito al rival, porque acabamos con todos nuestros delanteros en cancha y supieron resistir. Viendo como está la competencia, son pocos equipos que pueden conseguir dos victorias y no está de todo mal lo que hicimos"

El debut de Rafael Veiga: "Estos minutos que tuvo van a ser importantes para adaptarse a la altura, pero ya se ven cosas que le va a aportar al equipo. Hay buenas sensaciones con él".

