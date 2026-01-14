¡Bombazo en México! El club de la Liga MX que quiere fichar a Griezmann: "La oferta le agrada bastante"

El Monterrey tendría intenciones de volver a romper el mercado mexicano con un fichaje bomba proveniente de LaLiga. Tras no poder sostener el proyecto de Sergio Ramos, que ahora se encuentra como agente libre, el club sueña con la llegada de otro campeón del mundo. De acuerdo con los reportes de la prensa española, los 'Rayados' desean la contratación de Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, y ya habría una propuesta sobre la mesa.

La información fue revelada por Álex Silvestre, periodista de El Chiringuito, asegurando que el cuadro regiomontano tendría decidido lanzarse por el fichaje de Griezmann tras la marcha de Ramos. "Hay un equipo que ha perdido recientemente a su estrella y que tiene el objetivo de cara a la temporada que viene tener a otro, un futbolista muy importante en sus filas. Ese jugador juega en nuestra liga, juega en el Atlético de Madrid y es Antoine Griezmann", dijo en exclusiva. "El equipo que quiere a Antoine Griezmann es Rayados de Monterrey. Ellos perdieron a Sergio Ramos, quien se ha marchado, y de cara a la temporada que viene quieren a Griezmann en su equipo, lo quieren de estrella", añadió el comunicador.