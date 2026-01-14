¡Bombazo en México! El club de la Liga MX que quiere fichar a Griezmann: "La oferta le agrada bastante"

Cabe destacar que en el mercado de verano, <b>Monterrey </b>también intentó convencer al francés, pero éste se negó. Incluso, el mismo reportero señala que el objetivo de <b>Antoine </b>es ponerle fin a su carrera en Estados Unidos.Sin embargo, la oferta que 'Rayados' le ha ofrecido en lo económico y el bienestar para su familia parece cautivar al atacante colchonero."Ya lo quisieron la temporada pasada y Antoine se quiso quedar en Madrid. Es verdad que Griezmann siempre ha querido su futuro en Estados Unidos, pero esta oferta económicamente y lo que ofrecen a la familia le agrada bastante", apuntó. <b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligamexico">Repasá la tabla de posiciones de la liga mexicana</a></b><b>Griezmann </b>tiene contrato con el <b>Atlético </b>hasta el 2027. Ahora, será cuestión de tiempo para ver si el futbolista acepta o no la propuesta de un <b>Monterrey </b>que busca romper nuevamente el mercado y terminar con la hegemonía del bicampeón <b>Toluca</b>.