¡Bombazo en México! El club de la Liga MX que quiere fichar a Griezmann: "La oferta le agrada bastante"

El delantero del Atlético de Madrid podría cambiar de aires en la próxima temporada y llegar al fútbol azteca.

2026-01-14

El Monterrey tendría intenciones de volver a romper el mercado mexicano con un fichaje bomba proveniente de LaLiga. Tras no poder sostener el proyecto de Sergio Ramos, que ahora se encuentra como agente libre, el club sueña con la llegada de otro campeón del mundo.

De acuerdo con los reportes de la prensa española, los 'Rayados' desean la contratación de Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, y ya habría una propuesta sobre la mesa.

Chivas amarra el liderato con triunfo agónico y Salomón Rondón regresa con gol; Monterrey cumple de visita

La información fue revelada por Álex Silvestre, periodista de El Chiringuito, asegurando que el cuadro regiomontano tendría decidido lanzarse por el fichaje de Griezmann tras la marcha de Ramos.

"Hay un equipo que ha perdido recientemente a su estrella y que tiene el objetivo de cara a la temporada que viene tener a otro, un futbolista muy importante en sus filas. Ese jugador juega en nuestra liga, juega en el Atlético de Madrid y es Antoine Griezmann", dijo en exclusiva.

"El equipo que quiere a Antoine Griezmann es Rayados de Monterrey. Ellos perdieron a Sergio Ramos, quien se ha marchado, y de cara a la temporada que viene quieren a Griezmann en su equipo, lo quieren de estrella", añadió el comunicador.

Técnico de Monterrey se pronunció sobre el posible fichaje de Griezmann: ¿jugará en México?

Cabe destacar que en el mercado de verano, Monterrey también intentó convencer al francés, pero éste se negó. Incluso, el mismo reportero señala que el objetivo de Antoine es ponerle fin a su carrera en Estados Unidos.

Sin embargo, la oferta que 'Rayados' le ha ofrecido en lo económico y el bienestar para su familia parece cautivar al atacante colchonero.

"Ya lo quisieron la temporada pasada y Antoine se quiso quedar en Madrid. Es verdad que Griezmann siempre ha querido su futuro en Estados Unidos, pero esta oferta económicamente y lo que ofrecen a la familia le agrada bastante", apuntó.

Repasá la tabla de posiciones de la liga mexicana

Griezmann tiene contrato con el Atlético hasta el 2027. Ahora, será cuestión de tiempo para ver si el futbolista acepta o no la propuesta de un Monterrey que busca romper nuevamente el mercado y terminar con la hegemonía del bicampeón Toluca.

