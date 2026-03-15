Keylor Navas le quita el triunfo a Cruz Azul con una tremenda atajada en el último minuto

El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón empató este sábado 2-2 con los Pumas para recuperar el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX.

La 'Máquina celeste' tomó ventaja con goles del argentino Nicolás Ibáñez y de Carlos Rodríguez y los Pumas empataron con un tanto del brasileño Juninho y un tanto en contra del defensor colombiano, Willer Ditta.

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Después de media hora de lucha, el Cruz Azul se adueñó del partido y lo confirmó con anotaciones para irse al descanso con ventaja de 0-2.

En el minuto 35, en un tiro de esquina, Ditta se hizo de un balón y se lo dio a Ibáñez, letal en el remate de cabeza para darle a los azules una ventaja ampliada en el 42' con un tanto de derecha de Rodríguez, a pase de Jorge Rodarte.

Pumas presionó en la segunda mitad y en el 61' descontó con un penal bien ejecutado por Juninho. Cuando mejor estaban los universitarios, el brasileño Nathan Silva fue expulsado en una polémica decisión y dejó al cuadro de casa con un hombre menos en la cancha.

A pesar de la dificultad, Pumas se fue por el empate y lo logró en el 77' cuando, en una disputa en el área, Ditta metió un gol en propia puerta, para el definitivo 2-2.

Cruz Azul buscó recuperar la ventaja, pero se encontró con un rival bien plantado, liderado por el guardameta costarricense Keylor Navas, quien salvó a su equipo en varias ocasiones y una de las más destacadas fue en el último minuto cuando le detuvo un cabezazo al 'Toro' Fernández dentro del área con una espectacular atajada.