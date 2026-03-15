Keylor Navas le quita el triunfo a Cruz Azul con una tremenda atajada en el último minuto

El venezolano <b>Salomón Rondón</b> convirtió un gol en el minuto 90 para darle al <b>Pachuca </b>un empate 1-1 en casa del <b>San Luis </b>que había tomado ventaja con un derechazo del italiano Joao Pedro, quien llegó a 10 dianas para confirmarse como líder anotador del campeonato, dos más que <b>Armando González</b>.La undécima jornada comenzó el viernes, cuando <b>Puebla </b>y <b>Necaxa </b>empataron sin anotaciones y el <b>Monterrey </b>igualó 2-2 en el estadio del <b>Juárez</b>.Este domingo, los <b>Tigres </b>recibirán al <b>Querétaro </b>en El Volcán y el <b>América </b>al <b>Mazatlán</b>.