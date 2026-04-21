¿Por qué no jugó Keylor Navas? Pumas y una felina reacción para lograr remontada sobre Juárez FC

El paraguayo <b>Robert Morales </b>anotó este martes un doblete en el triunfo de<b> Pumas UNAM </b>4-2 sobre <b>Juárez FC</b> en un partido de la decimosexta jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano.Con la victoria, los felinos se colocan segundos en la tabla con 33 puntos y ya están clasificados a la fase final. Juárez se quedó en 16 y se ubica en la decimotercera posición.Además de Morales, por Pumas también marcó dos goles <b>Guillermo Martínez</b>; por Juárez anotaron Francisco Nevárez e<b> Ían Torres.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligamexico" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX</a></b>Pumas dominó en el arranque del partido, pero le faltó profundidad. De hecho, comenzó abajo en el marcador 0-2.Juárez hizo daño al 34 en un contragolpe en el que Nevárez condujo desde medio campo, se metió al área y fusiló a <b>Pablo Lara,</b> quien sustituyó al costarricense<b> Keylor Navas,</b> que está suspendido.El visitante marcó el 0-2 en jugada por la izquierda; el colombiano cedió para<b> Ían Torres,</b> quien disparó potente desde fuera del área lejos de la estirada de Lara.Al minuto 55, Juárez se quedó con 10 jugadores por la expulsión de <b>Eder López.</b><b>Pumas </b>se acercó 1-2 gracias a un penalti que cobró <b>Guillermo Martínez </b>al 65. El mismo Martínez hizo el 2-2 con remate de cabeza al 69.