¿Por qué no jugó Keylor Navas? Pumas y una felina reacción para lograr remontada sobre Juárez FC

El paraguayo Robert Morales anotó este martes un doblete en el triunfo de Pumas UNAM 4-2 sobre Juárez FC en un partido de la decimosexta jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano.

Con la victoria, los felinos se colocan segundos en la tabla con 33 puntos y ya están clasificados a la fase final. Juárez se quedó en 16 y se ubica en la decimotercera posición.

Además de Morales, por Pumas también marcó dos goles Guillermo Martínez; por Juárez anotaron Francisco Nevárez e Ían Torres.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX

Pumas dominó en el arranque del partido, pero le faltó profundidad. De hecho, comenzó abajo en el marcador 0-2.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Juárez hizo daño al 34 en un contragolpe en el que Nevárez condujo desde medio campo, se metió al área y fusiló a Pablo Lara, quien sustituyó al costarricense Keylor Navas, que está suspendido.

El visitante marcó el 0-2 en jugada por la izquierda; el colombiano cedió para Ían Torres, quien disparó potente desde fuera del área lejos de la estirada de Lara.

Al minuto 55, Juárez se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Eder López.

Pumas se acercó 1-2 gracias a un penalti que cobró Guillermo Martínez al 65. El mismo Martínez hizo el 2-2 con remate de cabeza al 69.