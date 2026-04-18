Futbol Mexicano

Pumas pierde a Keylor Navas y Carrasquilla en el gran triunfo sobre San Luis por la Liga MX

El conjunto universitario presiona al líder Guadalajara, pero no podrá contar con el tico y canalero en la próxima jornada.

  • Pumas pierde a Keylor Navas y Carrasquilla en el gran triunfo sobre San Luis por la Liga MX
2026-04-18

Los Pumas derrotaron este viernes de visita por 0-2 al San Luis y saltaron al segundo lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga MX.

En el inicio de la decimoquinta fecha del campeonato, el brasileño Juninho y Jordan Carrillo convirtieron por los universitarios, que dominaron la mayor parte del duelo y defendieron bien cuando fueron exigidos.

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La primera mitad fue de lucha. En el 37' el paraguayo Robert Morales disparó a puerta y falló por poco margen, en una peligrosa llegada al área de los Pumas, que se fueron delante cuatro minutos después con la pena máxima cobrada por Juninho.

En el cierre de la primera mitad, el brasileño Nathan Silva aceptó un balón del panameño Adalberto Carrasquilla y lo estrelló en el poste. En la segunda parte, el San Luis comenzó mejor, dominó, aunque no lo pudo confirmar con goles.

En el 87', Carrillo amplió la ventaja de los Pumas con un remate de derecha al ángulo en un tiro libre. San Luis se fue al ataque, creó oportunidades, pero careció de puntería.

Pumas llegó a ocho victorias, con seis empates, una derrota y 30 puntos, uno menos que el líder Guadalajara.

SENSIBLES BAJAS

No obstante, la victoria llegó acompañada de un problema importante para el técnico Efraín Juárez. Durante el encuentro, Keylor Navas y Carrasquilla fueron amonestados y, al acumular cinco tarjetas amarillas, ambos deberán cumplir con un partido de suspensión, que los dejará fuera de la jornada 16, programada a media semana como parte de la fecha doble del torneo.

En su lugar, todo apunta a que Pablo Lara o Miguel Paul, porteros suplentes del plantel, tendrán la oportunidad en un partido de alta exigencia ante Juárez. Por su parte, la baja de Carrasquilla abre espacio para que Ulises Rivas, mediocampista con experiencia en Liga MX, pueda ocupar un rol más protagónico.

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