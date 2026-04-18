Pumas pierde a Keylor Navas y Carrasquilla en el gran triunfo sobre San Luis por la Liga MX

Los Pumas derrotaron este viernes de visita por 0-2 al San Luis y saltaron al segundo lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga MX. En el inicio de la decimoquinta fecha del campeonato, el brasileño Juninho y Jordan Carrillo convirtieron por los universitarios, que dominaron la mayor parte del duelo y defendieron bien cuando fueron exigidos.

La primera mitad fue de lucha. En el 37' el paraguayo Robert Morales disparó a puerta y falló por poco margen, en una peligrosa llegada al área de los Pumas, que se fueron delante cuatro minutos después con la pena máxima cobrada por Juninho. En el cierre de la primera mitad, el brasileño Nathan Silva aceptó un balón del panameño Adalberto Carrasquilla y lo estrelló en el poste. En la segunda parte, el San Luis comenzó mejor, dominó, aunque no lo pudo confirmar con goles. En el 87', Carrillo amplió la ventaja de los Pumas con un remate de derecha al ángulo en un tiro libre. San Luis se fue al ataque, creó oportunidades, pero careció de puntería. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pumas llegó a ocho victorias, con seis empates, una derrota y 30 puntos, uno menos que el líder Guadalajara.



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