Pumas pierde a Keylor Navas y Carrasquilla en el gran triunfo sobre San Luis por la Liga MX

La primera mitad fue de lucha. En el 37' el paraguayo <b>Robert Morales</b> disparó a puerta y falló por poco margen, en una peligrosa llegada al área de los <b>Pumas</b>, que se fueron delante cuatro minutos después con la pena máxima cobrada por <b>Juninho</b>.En el cierre de la primera mitad, el brasileño <b>Nathan Silva</b> aceptó un balón del panameño <b>Adalberto Carrasquilla </b>y lo estrelló en el poste. En la segunda parte, el <b>San Luis</b> comenzó mejor, dominó, aunque no lo pudo confirmar con goles.En el 87', <b>Carrillo </b>amplió la ventaja de los <b>Pumas </b>con un remate de derecha al ángulo en un tiro libre.<b> San Luis </b>se fue al ataque, creó oportunidades, pero careció de puntería.<b>Pumas </b>llegó a ocho victorias, con seis empates, una derrota y 30 puntos, uno menos que el líder <b>Guadalajara</b>.<br />