Keylor Navas explota y arma una trifulca en la victoria de Pumas: se quería dar con todos

Keylor Navas protagonizó el domingo una de las imágenes que prácticamente nunca le habíamos visto a lo largo de su carrera. El portero costarricense perdió los estribos durante el triunfo de sus Pumas sobre Mazatlán (3-1) para completar la jornada 14 del Clausura. El tico, de 39 años, tuvo un choque fortuito con el mexicano Brian Rubio, desatando un tenso cruce de empujones en el Olímpico Universitario.

Cuando corría el minuto 56 del encuentro, Keylor fue el protagonista de una escena que llamó fuertemente la atención, sobre todo por su carácter usualmente tranquilo dentro del terreno de juego. En una pelota elevada que cayó sobre el área chica, Navas salió a cortar y terminó en el suelo luego de impactar con Brian Rubio. Inmediatamente, el arquero se levantó para increpar al atacante de Mazatlán e incluso le dio un topetazo con el pecho. Esta acción desató la reacción inmediata del brasileño Dudu, quien fue en defensa de su compañero y terminó empujando a un desencajado Keylor. Mientras Adalberto Carrasquilla y otros jugadores intentaban controlar la situación, la escena sumaba cada vez más actores de ambos bandos, convirtiéndose en un tenso conato de bronca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE