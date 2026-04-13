Keylor Navas explota y arma una trifulca en la victoria de Pumas: se quería dar con todos

Tras una serie de insultos, empujones y la necesaria intervención de la terna arbitral, las aguas volvieron a su cauce. Entendiendo que la situación se había salido de control, <b>Brian Rubio </b>y <b>Navas </b>bajaron las revoluciones, terminaron dándose la mano y sellaron el momento con un abrazo.Sin embargo, el gesto de caballerosidad no los salvó del castigo disciplinario: la árbitra <b>Katia Itezel García</b> decidió amonestar a ambos jugadores.Todo esto se dio ante la evidente incredulidad de <b>Rubio</b>, quien había protagonizado una disputa lícita por la pelota, resultando víctima de la confusión de <b>Keylor</b>, que aparentemente creyó que el delantero mexicano había ido al choque con mala intención.