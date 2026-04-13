Futbol Mexicano

Keylor Navas explota y arma una trifulca en la victoria de Pumas: se quería dar con todos

El arquero costarricense perdió los estribos y se encaró contra los jugadores de Mazatlán en el Olímpico Universitario.

2026-04-13

Keylor Navas protagonizó el domingo una de las imágenes que prácticamente nunca le habíamos visto a lo largo de su carrera. El portero costarricense perdió los estribos durante el triunfo de sus Pumas sobre Mazatlán (3-1) para completar la jornada 14 del Clausura.

El tico, de 39 años, tuvo un choque fortuito con el mexicano Brian Rubio, desatando un tenso cruce de empujones en el Olímpico Universitario.

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Cuando corría el minuto 56 del encuentro, Keylor fue el protagonista de una escena que llamó fuertemente la atención, sobre todo por su carácter usualmente tranquilo dentro del terreno de juego.

En una pelota elevada que cayó sobre el área chica, Navas salió a cortar y terminó en el suelo luego de impactar con Brian Rubio. Inmediatamente, el arquero se levantó para increpar al atacante de Mazatlán e incluso le dio un topetazo con el pecho.

Esta acción desató la reacción inmediata del brasileño Dudu, quien fue en defensa de su compañero y terminó empujando a un desencajado Keylor. Mientras Adalberto Carrasquilla y otros jugadores intentaban controlar la situación, la escena sumaba cada vez más actores de ambos bandos, convirtiéndose en un tenso conato de bronca.

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Tras una serie de insultos, empujones y la necesaria intervención de la terna arbitral, las aguas volvieron a su cauce. Entendiendo que la situación se había salido de control, Brian Rubio y Navas bajaron las revoluciones, terminaron dándose la mano y sellaron el momento con un abrazo.

Sin embargo, el gesto de caballerosidad no los salvó del castigo disciplinario: la árbitra Katia Itezel García decidió amonestar a ambos jugadores.

Todo esto se dio ante la evidente incredulidad de Rubio, quien había protagonizado una disputa lícita por la pelota, resultando víctima de la confusión de Keylor, que aparentemente creyó que el delantero mexicano había ido al choque con mala intención.

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