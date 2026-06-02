Imágenes: Olimpia celebró su título 11 en reservas y una leyenda los acompañó

El Olimpia conquistó el torneo Clausura 2025-2026 venciendo a Olancho con global de 6-2. Fotos David Romero
Este martes 2 de junio se celebró la final de vuelta del torneo de reservas de la Liga Hondubet en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La hermosa copa del torneo Clausura estuvo bien resguardada por las bellísimas edecanes.
Olancho FC buscaba su tercer título en la historia de la competencia en sus 10 años de historia.
Sin embargo, el Olimpia dio un golpe letal en la ida desarrollada en Juticalpa ganando 3-1.
El primer gol del encuentro fue obra de César Romero en favor del conjunto merengue.
Los leoncitos aumentaron el marcador gracias a la anotación del imponente David Flores, quien tiene experiencia en primera división a sus 18 años.
Olimpia no defraudó y metió el acelerado para continuar celebrando con el tercer tanto de la noche.
Finalmente el encuentro finalizó con otro 3-1 en Tegucigalpa y Olancho FC fue un digno subcampeón.
Es el primer subcampeonato de los Potros en su novel historia en los campeonatos juveniles.
Olancho FC sorprendió en este torneo Clausura y dejó en el camino a rivales como Motagua, Marathón, Real España y Platense.
Los campeones mostraron muy orgullosos sus medallas y la copa de campeón.
Olimpia gritó campeón y es la número 11 en la historia de la institución en los torneos de reservas.
La celebración fue grande para los jóvenes prospectos del Olimpia que le devuelven la gloria a la institución.
El Olimpia reservas está dirigido por el novel técnico Joel Ademir Díaz Aguilar.
El Olimpia se sigue alejando cada vez más porque su perseguidor más cercano es Vida, con 4.
El estadio Nacional Chelato Uclés vio al Olimpia levantar la nueva copa de campeón, que dejó el Victoria en el Apertura.
Donis Escober, multicampeón con el Olimpia, es el preparador de porteros de las reservas y no dudó en referirse a la obtención de la corona.