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Imágenes: Olimpia celebró su título 11 en reservas y una leyenda los acompañó

El Olimpia conquistó el torneo Clausura 2025-2026 venciendo a Olancho con global de 6-2.

02 de junio de 2026 a las 21:12
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El Olimpia conquistó el torneo Clausura 2025-2026 venciendo a Olancho con global de 6-2. Fotos David Romero
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Este martes 2 de junio se celebró la final de vuelta del torneo de reservas de la Liga Hondubet en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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La hermosa copa del torneo Clausura estuvo bien resguardada por las bellísimas edecanes.
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Olancho FC buscaba su tercer título en la historia de la competencia en sus 10 años de historia.
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Sin embargo, el Olimpia dio un golpe letal en la ida desarrollada en Juticalpa ganando 3-1.
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El primer gol del encuentro fue obra de César Romero en favor del conjunto merengue.
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Los leoncitos aumentaron el marcador gracias a la anotación del imponente David Flores, quien tiene experiencia en primera división a sus 18 años.
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Olimpia no defraudó y metió el acelerado para continuar celebrando con el tercer tanto de la noche.
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Finalmente el encuentro finalizó con otro 3-1 en Tegucigalpa y Olancho FC fue un digno subcampeón.
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Es el primer subcampeonato de los Potros en su novel historia en los campeonatos juveniles.
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Olancho FC sorprendió en este torneo Clausura y dejó en el camino a rivales como Motagua, Marathón, Real España y Platense.
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Los campeones mostraron muy orgullosos sus medallas y la copa de campeón.
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Olimpia gritó campeón y es la número 11 en la historia de la institución en los torneos de reservas.
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La celebración fue grande para los jóvenes prospectos del Olimpia que le devuelven la gloria a la institución.
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El Olimpia reservas está dirigido por el novel técnico Joel Ademir Díaz Aguilar.
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El Olimpia se sigue alejando cada vez más porque su perseguidor más cercano es Vida, con 4.
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El estadio Nacional Chelato Uclés vio al Olimpia levantar la nueva copa de campeón, que dejó el Victoria en el Apertura.
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Donis Escober, multicampeón con el Olimpia, es el preparador de porteros de las reservas y no dudó en referirse a la obtención de la corona.
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