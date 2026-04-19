América y Toluca termina en caos: una roja y la pelea entre los jugadores que se fue hasta el túnel de vestuarios

El uruguayo Brian Rodríguez convirtió dos goles anoche para convertirse en el héroe del América, en su triunfo por 2-1 sobre el bicampeón Toluca, en el duelo de la jornada 15 del Clausura 2026. En el renovado Estadio Azteca, el América fue acosado en el arranque por un Toluca incisivo, que en los primeros ocho minutos tuvo cuatro llegadas peligrosas, una de ellas del argentino Nicolás Castro, quien estrelló la pelota en el palo.

Poco a poco, las águilas comenzaron a sacudirse el dominio y en el minuto 44 tomaron ventaja, con un derechazo de Rodríguez, a pase de Isaías Violante. El equipo de André Jardine salió agresivo en la segunda parte y pronto creó peligro en el área rival, hasta que en el minuto 50 Rodríguez remató desde atrás de pierna derecha para el 2-0. Toluca reaccionó y pronto descontó. Alexis Vega cobró un tiro de esquina, Miguel Vázquez interceptó el balón y lo metió en propia puerta en el 53' para el definitivo 1-2. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A partir de ahí el duelo transcurrió a un gran vértigo, con ambos cuadros entregados. A 10 minutos del final reapareció el grito homofóbico que la afición mexicana repite, con el consentimiento de la Liga MX.

LA PELEA TRAS ROJA A HELINHO

Toluca dominó en los últimos 20 minutos en los que América dejó un par de oportunidades claras, la principal del colombiano José Zúñiga, quien remató por fuera con el guardameta movido (89'). Sin embargo, la visita se quedó con un hombre menos en el 97' por la expulsión del brasileño Helinho, quien completó una noche de bajo rendimiento con una tarjeta roja por juego agresivo.



Helinho hizo una entrada sobre la mitad de la cancha que le costó la expulsión, por lo que de inmediato llegaron las protestas de los jugadores de Toluca y mientras rodeaban al árbitro, un par de futbolistas del América comenzaron a reclamar al brasileño lo que generó otro conato de bronca. Cuando finalmente parecía que la situación se calmaba, Helinho volvió a ser el centro de la polémica y se le fue encima a Alejandro Zendejas quien también se le fue con todo a su rival con un par de empujones. Luego, el estadounidense se enfilaba al túnel de los vestidores y el brasileño le tiró una bofetada.

Aunque de primera instancia no se ve que pudo hacer Zendejas para provocar a Helinho, en diferentes videos que se compartieron en redes sociales, se puede ver que el jugador del América le grita un par de veces "me la pe***", lo que desde luego generó la reacción del brasileño que además podría costarle un castigo muy duro si el árbitro reporta con detalles todo lo sucedido. En otro video se aprecia que aficionados del club azulcrema encararon a Helinho de camino a los vestuarios y entre los involucrados también se encontraba el delantero Henry Martín. El volante del Toluca estaba descontrolado y los integrantes del equipo lograron llevárselo al camerino mientras los hinchas le seguían gritando.