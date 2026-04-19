América y Toluca termina en caos: una roja y la pelea entre los jugadores que se fue hasta el túnel de vestuarios

<b>Helinho </b>hizo una entrada sobre la mitad de la cancha que le costó la expulsión, por lo que de inmediato llegaron las protestas de los jugadores de <b>Toluca </b>y mientras rodeaban al árbitro, un par de futbolistas del América comenzaron a reclamar al brasileño lo que generó otro conato de bronca.Cuando finalmente parecía que la situación se calmaba, <b>Helinho </b>volvió a ser el centro de la polémica y se le fue encima a<b> Alejandro Zendejas</b> quien también se le fue con todo a su rival con un par de empujones. Luego, el estadounidense se enfilaba al túnel de los vestidores y el brasileño le tiró una bofetada.