Comisión de Disciplina de la Liga MX revela severas sanciones y multas luego de la pelea en el América vs Toluca

El pasado sábado, <b>Helinho </b>fue expulsado en el minuto 90 del duelo ganado por <b>América </b>por 2-1 al Toluca, lo cual causó una batalla campal en la cancha del Estadio Azteca que involucró a varios jugadores, entre ellos el centrocampista <b>Alejandro Zendejas</b>, quien tuvo una pelea con el brasileño.<b>Zendejas </b>deberá pagar una multa, al igual que el delantero de América <b>Henry Martín</b>, también vetado por un encuentro, por un altercado con Helinho en el túnel del Estadio.El argentino <b>Antonio Mohamed</b>, entrenador del <b>Toluca</b>, recibió de castigo un partido sin dirigir, por conducta inapropiada ante un rival, y su hijo <b>Sahyr</b>, asistente del <b>Toluca</b>, fue suspendido un juego por abandonar el área técnica y protestar ante los árbitros.Los directivos y cuerpo técnico de <b>América </b>y <b>Toluca </b>recibieron una multa por conducta impropia en el trayecto a vestuarios, sanción similar a la del estadio Azteca, por mal comportamiento de los aficionados, que dieron muestras de homofobia y racismo.