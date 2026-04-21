Futbol Mexicano

Comisión de Disciplina de la Liga MX revela severas sanciones y multas luego de la pelea en el América vs Toluca

No perdonan a los futbolistas y uno de ellos es castigado por tres partidos luego de la pelea en el América vs Toluca en la Liga MX.

  • Comisión de Disciplina de la Liga MX revela severas sanciones y multas luego de la pelea en el América vs Toluca

    Los futbolistas de América y Toluca protagonizaron una pelea en el Clausura 2026 de la Liga MX.
2026-04-21

El delantero brasileño Helinho, del Toluca del fútbol mexicano, fue suspendido por tres partidos como consecuencia de su actitud violenta tras una expulsión en el partido perdido por su equipo el sábado en el torneo Clausura 2026.

La comisión de disciplina de la Liga Mx confirmó que el atacante de 25 años no podrá jugar en los tres siguientes encuentros de los Diablos Rojos y además, deberá pagar una multa, cuyo montó no fue divulgado.

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El pasado sábado, Helinho fue expulsado en el minuto 90 del duelo ganado por América por 2-1 al Toluca, lo cual causó una batalla campal en la cancha del Estadio Azteca que involucró a varios jugadores, entre ellos el centrocampista Alejandro Zendejas, quien tuvo una pelea con el brasileño.

Zendejas deberá pagar una multa, al igual que el delantero de América Henry Martín, también vetado por un encuentro, por un altercado con Helinho en el túnel del Estadio.

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, recibió de castigo un partido sin dirigir, por conducta inapropiada ante un rival, y su hijo Sahyr, asistente del Toluca, fue suspendido un juego por abandonar el área técnica y protestar ante los árbitros.

Los directivos y cuerpo técnico de América y Toluca recibieron una multa por conducta impropia en el trayecto a vestuarios, sanción similar a la del estadio Azteca, por mal comportamiento de los aficionados, que dieron muestras de homofobia y racismo.

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En el caso de la homofobia, esta se manifiesta en gritos que los hinchas de la mayoría de las plazas de la liga entonan contra el portero rival. En el último mes, los aficionados repitieron el acto discriminatorio delante del presidente de FIFA, Gianni Infantino, y después en partidos de liga, sin que los directivos tomen medidas.

Solo la Concacaf detuvo los partidos por varios minutos, cuando los aficionados insistieron en ofender.

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