Olimpia vs Olancho EN VIVO por el título de Reservas: El León y Potros juegan hoy

El estadio Nacional José de la Paz Herrea será hoy el escenario donde se definirá al nuevo campeón del Torneo de Reservas del Clausura 2025-2026. Olimpia y Olancho FC llegan a esta final, tras su destacada participación en el campeonato que les permitió alcanzar el pase en la disputa por el título. El encuentro comenzará a las 6 de la noche.

Los “Potros” llegan a la gran final con la obligación de imponerse ante Olimpia y sacar un resultado que les permita remontar, tras caer 1-3 en el encuentro de ida. Olancho buscará un resultado favorable para mantener vivo el sueño del campeonato y llevarse el titulo a casa, el tercero de su corta historia en esta categoría. Los Leoncitos tomaron una importante ventaja en el primer duelo tras imponerse 1-3 como visitante en el estadio Juan Ramon Breve Vargas el pasado sábado en Juticalpa. Los goles de Brayan Cortés, Cristhian Rodas y David Flores que le permitieron a los “Albos” acercarse a levantar su undécimo título. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE