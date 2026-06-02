Olimpia vs Olancho EN VIVO por el título de Reservas: El León y Potros juegan hoy

El estadio Nacional José de la Paz Herrea será hoy el escenario donde se definirá al nuevo campeón del Torneo de Reservas del Clausura 2025-2026.
Olimpia y Olancho FC llegan a esta final, tras su destacada participación en el campeonato que les permitió alcanzar el pase en la disputa por el título. El encuentro comenzará a las 6 de la noche.
Los “Potros” llegan a la gran final con la obligación de imponerse ante Olimpia y sacar un resultado que les permita remontar, tras caer 1-3 en el encuentro de ida.
Olancho buscará un resultado favorable para mantener vivo el sueño del campeonato y llevarse el titulo a casa, el tercero de su corta historia en esta categoría.
Los Leoncitos tomaron una importante ventaja en el primer duelo tras imponerse 1-3 como visitante en el estadio Juan Ramon Breve Vargas el pasado sábado en Juticalpa. Los goles de Brayan Cortés, Cristhian Rodas y David Flores que le permitieron a los “Albos” acercarse a levantar su undécimo título.
Con el resultado de la final de ida a su favor, Olimpia buscará hacer valer su localía e imponerse ante “Potros”. Sin embargo, los olanchanos no renunciarán a un nuevo título y buscarán remontar y repetir la historia de ganarle a Olimpia.
TÍTULOS DE RESERVAS EN HONDURAS
Olimpia: 10
Vida: 4
Motagua: 3
Real España: 3
Marathón: 3
Olancho FC: 2
Victoria: 1
Honduras Progreso: 1
Juticalpa FC: 1
UPNFM: 1