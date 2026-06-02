  1. Torneo Reservas

Olimpia vs Olancho EN VIVO por el título de Reservas: El León y Potros juegan hoy

Los Leoncitos ganaron 3-1 en el primer juego de la gran final desarrollado en Juticalpa, Olancho.

Olimpia vs Olancho EN VIVO por el título de Reservas: El León y Potros juegan hoy

Olimpia y Olancho FC ya se encuentran en el estadio Nacional Chelato Uclés para disputar el título del torneo Clausura. Fotos cortesía Liga Hondubet.
02 de junio de 2026 a las 16:31

El estadio Nacional José de la Paz Herrea será hoy el escenario donde se definirá al nuevo campeón del Torneo de Reservas del Clausura 2025-2026.

Olimpia y Olancho FC llegan a esta final, tras su destacada participación en el campeonato que les permitió alcanzar el pase en la disputa por el título. El encuentro comenzará a las 6 de la noche.

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Los “Potros” llegan a la gran final con la obligación de imponerse ante Olimpia y sacar un resultado que les permita remontar, tras caer 1-3 en el encuentro de ida.

Olancho buscará un resultado favorable para mantener vivo el sueño del campeonato y llevarse el titulo a casa, el tercero de su corta historia en esta categoría.

Los Leoncitos tomaron una importante ventaja en el primer duelo tras imponerse 1-3 como visitante en el estadio Juan Ramon Breve Vargas el pasado sábado en Juticalpa. Los goles de Brayan Cortés, Cristhian Rodas y David Flores que le permitieron a los “Albos” acercarse a levantar su undécimo título.

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Con el resultado de la final de ida a su favor, Olimpia buscará hacer valer su localía e imponerse ante “Potros”. Sin embargo, los olanchanos no renunciarán a un nuevo título y buscarán remontar y repetir la historia de ganarle a Olimpia.

TÍTULOS DE RESERVAS EN HONDURAS
Olimpia: 10
Vida: 4
Motagua: 3
Real España: 3
Marathón: 3
Olancho FC: 2
Victoria: 1
Honduras Progreso: 1
Juticalpa FC: 1
UPNFM: 1

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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