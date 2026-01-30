La decisión que tomó el Olimpia con José Mario Pinto ante el interés de Banfield de ficharlo al fútbol argentino

El nombre de José Mario Pinto continúa sonando no solamente por su destacada participación en la final del torneo Apertura de la Liga Nacional, sino que ahora está en el radar para convertirse en legionario, un sueño que desde hace años busca. Luego de conocerse el interés que había de parte de Banfield de fichar el talentoso jugador de los leones, DIEZ pudo confirmar que el deseo que fichar al jugador es real y que se buscaría el acercamiento. "Sí, pero depende de Olimpia", dijo la fuente liga del club argentino.

La situación pasa más allá de lo deportivo, el talento de José Mario Pinto es de conocimiento del propio técnico de Banfield, Pedro Troglio, quien lo conoció a fondo en su paso por los leones, donde lo consolidó como uno de los mejores en su posición.

¿CUÁL ES LA TRABA PARA FICHARLO?

Pese a conocerse que el club argentino tiene la limitante de la inhibición (problemas para fichar por deudas), DIEZ conoció que el club argentino comenzó a saldar sus deudas con la plantilla y es cuestión de horas para concluir el bloqueo. Pero la traba mayor que puede tener Banfield es la oferta que hizo por el jugador, ya que ellos lo que buscan es un préstamo y eso no es lo que busca la directiva de Olimpia, sino una venta de José Mario Pinto. La directiva merengue está clara que de no vender al jugador podría ser una "pérdida", ya que a Pinto solamente le restan seis meses de contrato. Ante esta situación, la dirigencia merengue lo que busca en poder blindar al jugador y lo que están queriendo es poder renovar los servicios por dos años más y así poder aspirar a ganar en una futura venta del futbolista.