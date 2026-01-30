La decisión que tomó el Olimpia con José Mario Pinto ante el interés de Banfield de ficharlo al fútbol argentino

La fuente consultada por DIEZ fue muy directa en su deseo, si el jugador no puede ser fichado en este actual mercado de piernas, su deseo es poder llevarse al futbolista para la próxima temporada. Cabe recordar que este no es el primer interés que se tiene por José Mario Pinto, el jugador ya había sido tentado por el equipo San Lorenzo, club en el que en ese momento fue dirigido por el mismo Pedro Troglio.Más allá de una postura de "bloqueo" del técnico Eduardo Espinel, quien aseguró que si sale el jugador se marcha él, las próximas horas podrían ser claves. Banfield busca definir esta situación a más tardar este fin de semana. José Mario Pinto entrena con normalidad con el Olimpia y se prepara para enfrentar este sábado a Juticalpa por la jornada 3 de la Liga Nacional de Honduras.