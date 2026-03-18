La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado

El capitán del Inter Miami se desconectó del fútbol por un momento y tuvo una escapada con su amada.

2026-03-18
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    1 / 16

    El capitán del Inter Miami se desconectó del fútbol por un momento y tuvo una escapada con su amada en Miami.

  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    2 / 16

    Leo Messi y el Inter Miami afrontan este miércoles la vuelta de los octavos de final de la Champions de Concacaf ante el Nashville del hondureño Andy Najar, pero una noticia sobre el argentino se hizo tendencia previo al encuentro.
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    3 / 16

    Messi aprovechó el pasado lunes para salir de la rutina y decidió tener un bonito gesto con su esposa, la influencer Antonela Roccuzzo. La feliz pareja se dio una escapada romántica lejos de sus obligaciones.

  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    4 / 16

    El capitán escogió un lujoso restaurante de la ciudad de Miami para disfrutar toda la noche al lado de su amada y lo que ocurrió durante esa noche se ha viralizado en las redes sociales.
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    5 / 16

    La pareja aprovechó la noche para salir a comer y compartir un momento relajado lejos de las canchas.
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    6 / 16

    Según las imágenes que circulan en las redes sociales, Messi y su mujer acudieron con total tranquilidad a un restaurante de Miami para disfrutar de una velada única.

  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    7 / 16

    Sin embargo, lo sorprendente de la escapada de Messi y Antonela es el hecho de que ambos pasaron desapercibidos en plena calle. No hubo nadie que se acercara para pedir una foto o el autógrafo del jugador.
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    8 / 16

    La escena sorprendió en redes sociales, donde muchos destacaron lo inusual que resulta ver al campeón del mundo disfrutar de una salida sin tanto ruido mediático.
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    9 / 16

    "Messi disfrutó de una cena en Miami con su esposa Antonela Roccuzzo, y nadie lo reconoció", señalan en las redes sociales tras ver que la pareja disfrutó de una de las veladas más tranquilas de los últimos años.

  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    10 / 16

    "Sería impensable en otra parte del mundo que Messi y Antonela pasaran desapercibidos", publicó por su parte el diario AS.

  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    11 / 16

    Antonela y Messi en diversas ocasiones señalaron que deseaban una vida tranquila, lejos de las cámaras y así lo están disfrutando en Estados Unidos.

  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    12 / 16

    La cena de Messi con Antonela en Miami se viralizó en las redes sociales, a tal punto que algunos presentes no los conocían en el restaurante. "Sucedió lo inesperado", apuntó un seguidor del futbolista.
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    13 / 16

    Nacida el 26 de febrero de 1988 en Rosario, Antonela Roccuzzo es la mujer que conquistó a Messi y la madre de sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro).
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    14 / 16

    La bella esposa del argentino disfruta a lo grande en Miami donde ha podido expandir su marca y en Instagram ya cuenta con casi 40 millones de seguidores.
  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    15 / 16

    Antonela también suele asistir a los partidos del Inter Miami para apoyar a su marido, aunque ha reconocido que echa de menos Barcelona, pues ahí guardan todavía muchos recuerdos.

  • La velada romántica de Messi con su esposa Antonela Roccuzzo en Miami... y ocurrió lo inesperado
    16 / 16

    La vida de Messi en Miami se centra en la tranquilidad familiar, la rutina y el fútbol, alejándose del foco mediático europeo. Vive en una zona residencial a las afueras, enfocado en el club, su casa y el colegio de sus hijos, disfrutando de un mayor anonimato y normalidad.