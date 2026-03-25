FIFA ya lo conoce: hojas de coca predicen la selección que ganará en el repechaje rumbo al Mundial 2026
Un llamativo pronóstico, cargado de simbolismo y tradición, ha irrumpido en la previa del repechaje internacional.
Según un informe difundido por Unitel, un experto en prácticas ancestrales aseguró que la Selección de Bolivia conseguirá una victoria ante la Selección de Surinam en un duelo clave para sus aspiraciones mundialistas.
El contexto no podría ser más significativo para el conjunto boliviano. La ‘Verde’ busca cortar una larga sequía de participaciones en Copas del Mundo que supera los 30 años, siendo su última presencia en Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994.
Desde entonces, el combinado ha transitado múltiples procesos sin lograr consolidarse en la élite, lo que convierte este repechaje en una oportunidad histórica para reinsertarse en el máximo escenario del fútbol.
El primer paso será el compromiso programado para este jueves 26 de marzo frente a Surinam, un rival que ha mostrado crecimiento en los últimos años y que no será un adversario sencillo.
En caso de salir victoriosa, Bolivia deberá enfrentar cinco días después a la Selección de Irak, en un cruce definitivo que determinará su clasificación.
En medio de este panorama, el informe de Unitel añade un elemento poco convencional. Durante el programa “La Revista”, un especialista en lectura de hoja de coca llevó a cabo un ritual tradicional con el objetivo de interpretar señales sobre el futuro del encuentro.
Esta práctica, profundamente enraizada en la cosmovisión andina, no solo tiene un valor cultural, sino que también es considerada por muchos como una forma de orientación espiritual.
El procedimiento se realizó siguiendo los pasos habituales de este tipo de ceremonias. El experto seleccionó cuidadosamente las hojas de coca, evaluando su forma, textura y disposición. Posteriormente, incorporó alcohol como parte del ritual, un elemento que simboliza purificación y conexión espiritual dentro de estas tradiciones.
A partir de la lectura de las hojas, el especialista interpretó que Bolivia se impondrá por marcador de 2-1, un resultado ajustado pero suficiente para avanzar en la eliminatoria.
Este tipo de predicciones, aunque alejadas del análisis táctico o estadístico, suelen tener un impacto significativo en el imaginario colectivo. En un país donde las tradiciones ancestrales mantienen un fuerte arraigo, este tipo de rituales generan conversación y alimentan la esperanza de la afición.
En el plano estrictamente deportivo, Bolivia llega con la presión de responder en un escenario determinante. El cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de que no hay margen de error en una instancia de eliminación directa, donde cada detalle puede marcar la diferencia. La preparación física, la solidez defensiva y la eficacia ofensiva serán factores clave ante un rival que también busca hacer historia.
Mientras tanto, la afición boliviana vive la previa con una mezcla de expectativa, ilusión y nerviosismo. La posibilidad de volver a un Mundial no solo representa un logro deportivo, sino también un impulso anímico y social para todo el país.
En ese contexto, la predicción surgida desde la tradición ancestral se suma como un ingrediente adicional a un partido que ya de por sí está cargado de tensión y significado.
Así, entre cábalas, rituales y análisis futbolístico, Bolivia se prepara para disputar uno de los encuentros más importantes de los últimos años, con la mirada puesta en dar el primer paso hacia un sueño largamente esperado.