Mundial 2026: la selección asiática que lucha por clasificar con 10 jugadores naturalizados; nueve son europeos

El equipo cuenta con 10 futbolistas que no son nacidos en su país y sueña con volver a disputar el certamen.
El equipo nacional cuenta con 10 futbolistas que no son nacidos en su país y sueña con volver a disputar el certamen.
El repechaje para el Mundial 2026 se llevará a cabo del 26 al 31 de marzo en México con sedes en Monterrey y Guadalajara, y hay una selección que intentará clasficarse con 10 jugadores naturalizados. Estamos hablando de Irak.
El combinado iraquí se alista para llegar a tierras aztecas tras una larga travesía desde el Medio Oriente, con el objetivo de alcanzar el boleto a la Copa del Mundo y en el que echará mano de 10 jugadores nacidos fuera de sus fronteras.
Irak viajará a Monterrey con un equipo reforzado con jugadores que cuentan con doble nacionalidad y que serán de gran ayuda para que pueda cumplir el sueño de volver a estar en una cita mundialista.
Al igual que ocurre en muchos países de Asia o África, en Irak también hay un grupo de jugadores que nacieron principalmente en Europa, y que aportan un nivel distinto a la selección.
Son nueve jugadores nacidos en países europeos y uno más que proviene de Australia quienes aportan la experiencia en un cuadro iraquí que solo una vez ha participado en la Copa del Mundo (México 1986).
De acuedo con la información de Medio Tiempo, tres jugadores de la selección de Irak tienen nacionalidad sueca, dos de Alemania, uno de Noruega, uno de Inglaterra, uno de Suiza y uno de Dinamarca; y el único australiano.
Una de sus principales figuras es Zidane Iqbal, quien nació en Mánchester, Inglaterra. Se formó en las inferiores del Manchester United y debutó con el primer equipo en la Champions League contra el Young Boys en 2021.
Actualmente, el mediocampista de 22 años juega en el Utrech de la Eredivisie y cuenta con más de 20 participaciones con la selección de Irak.
Marko Farji nació en Noruega, tiene 22 años y juega en el Venezia de la Serie B italiana desde 2025. El joven delantero decidió representar al conjunto asiático en las eliminatorias mundialistas.
El mediocampista sueco, Kevin Yakob, defiende los colores del Aarhus de la Liga de Dinamarca desde 2022. En la actual temporada suma tres goles y será de las piezas más importantes para Irak en el repechaje.
Merchas Doski, uno de los nacidos en Alemania, juega actualmente en el Viktoria Plzen de la Liga de la República Checa y se desempeña como defensa.
Fran Putros, nacido en Dinamarca, es uno de los hombres de experiencia de este equipo con 32 años. Actualmente juega como central en el club Persib Bandung de la Liga de Irlanda.
El portero Kumel Al-Rekabe, de 21 años, que nació en Suiza, tiene pasado en el Leganés de España, y ahora ataja en el Erbil de Irak.
Peter Gwargis, mediocampista ofensivo de origen australiano, tuvo un pasado en la Premier League con el Brighton cuando iniciaba su carrera, pero actualmente juega en el Duhok de Irak a sus 25 años.
Cabe mencionar que Irak tiene en su banquillo a un técnico que también nació en Australia. Se trata de Graham James Arnold, de 62 años, y que además ha dirigido en Japón. Su misión es llevar al equipo iraquí al Mundial.