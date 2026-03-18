Real España se escapa en la cima, Olimpia tropieza y Marathón celebra: así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

Se ha empezado a jugar la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet y ya se han dado movimientos en la tabla de posiciones luego de disputarse los juegos programados para este miércoles. En el primer partido de la fecha el Marathón de Pablo Lavallén no falló y terminó goleando 4-0 al Juticalpa FC, resultado que le permitió llegar a los 18 puntos en 12 partidos que ha disputado el Monstruo Verde.

Por su parte, el Olimpia de Eduardo Espinel no pudo en el estadio Carlos Miranda de Comayagua ante el Olancho FC y terminaron empatando sin goles. Los Albos son terceros con 19 unidades mientras que los Potros son quintos con 18. Para cerrar la ventana de este miércoles, Real España derrotó en una noche lluviosa en San Pedro Sula al Génesis Policía Nacional y con eso se coloca como único líder del Clausura 2026 con 25 unidades, tres más que Motagua, su máximo perseguidor. Para este jueves, Platense recibirá a Motagua en Puerto Cortés. El Estadio Municipal Excelsior albergará este juego a partir de las 3 de la tarde y el Ciclón Azul buscará alcanzar a La Máquina en la tabla de posiciones, mientras que el 'Tiburón' quiere escalar.

Los encargados de finalizar con la jornada 12 del Clausura 2026 serán Lobos UPNFM y CD Choloma, quienes se enfrentan el viernes 20 a las 6:00 PM. Este juego será de vida o muerte para los maquileros, ya que necesitan salir de la última plaza en la pelea por el no descenso en Honduras.