Real España se escapa en la cima, Olimpia tropieza y Marathón celebra: así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

Por su parte, el <b>Olimpia </b>de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/eduardo-espinel-atiza-contra-liga-nacional-quejas-calendario-convocatoria-honduras-DD29805886" target="_blank">Eduardo Espinel</a> </b>no pudo en el estadio Carlos Miranda de Comayagua ante el <b>Olancho FC </b>y terminaron empatando sin goles. Los Albos son terceros con 19 unidades mientras que los Potros son quintos con 18.Para cerrar la ventana de este miércoles, <b>Real España </b>derrotó en una noche lluviosa en San Pedro Sula al <b>Génesis Policía Nacional </b>y con eso se coloca como único líder del Clausura 2026 con 25 unidades, tres más que <b>Motagua</b>, su máximo perseguidor.Para este jueves, <b>Platense </b>recibirá a <b>Motagua </b>en Puerto Cortés. El Estadio Municipal Excelsior albergará este juego a partir de las 3 de la tarde y el Ciclón Azul buscará alcanzar a La Máquina en la tabla de posiciones, mientras que el 'Tiburón' quiere escalar.